Busse in Wolbeck fahren Umleitung

Von Mittwoch (10. August) um 7 Uhr bis voraussichtlich 30. September (Freitag) werden die Linien 18 und 22 in Wolbeck umgeleitet. In Fahrtrichtung Amelsbüren, Alverskichen und Albersloh können die Busse laut einer Mitteilung der Stadtwerke in dieser Zeit nicht an den Haltestellen Wolbeck Ehrenmal und Sültemeyer halten, die 22 in Richtung Alverskirchen außerdem nicht an Kurhaus, die 18 nicht am Nikolausweg.

Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke für die Linie 18 in Richtung Amelsbüren die Haltestellen Zur Walbeke oder Wolbeck Markt, für die Linie 22/R32 in Richtung Albersloh die Haltestellen Grenkuhlenweg oder Drostenhof und für die Linie 22/R22 in Richtung Alverskirchen Grenkuhlenweg oder Im Bilskamp.

In Richtung Wolbecker Windmühle und Hauptbahnhof fahren die Busse wie gewohnt. Grund für die Umleitung ist eine Baustelle, wegen der die Münsterstraße zur Einbahnstraße wird.