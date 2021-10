Busse umfahren Innenstadt und Kreuzviertel

Zu Änderungen im Busverkehr kommt es am kommenden Freitag (22.10.) und Samstag (23.10.). So werden Busse im Bereich Kreuzviertel und Innenstadt umgeleitet.

Am Wochenende werden einige Busse in der Innenstadt eine geänderte Strecke fahren.

Wie die Stadtwerke mitteilen, fahren die Linien 6, 8 und N82 von Freitag (22. Oktober) um 20 Uhr bis voraussichtlich Samstag (23. Oktober) um 1.30 Uhr eine Umleitung im Kreuzviertel.

In Richtung Coerde fahren die Busse ab der Haltestelle Theater Münster über Lotharingerstraße, Hörstertor und Gartenstraße zur Haltestelle Niedersachsenring. In Richtung Hauptbahnhof fahren sie ab Niedersachsenring über Gartenstraße und Hörsterstraße zum Bült. Nicht angefahren werden können die Haltestellen Neubrückentor, Maximilianstraße, Kanalstraße und Pumpenhaus Lublinring auf dem Ring sowie Lotharingerstraße und Standesamt in Richtung Hauptbahnhof. An diesen beiden Haltestellen halten abweichend die Busse in Richtung Coerde. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen auf der Gartenstraße.

Grund für die Änderung sind Bauarbeiten am Neubrückentor zum Ende des dortigen Verkehrsversuchs. Ab Montag, 25. Oktober können die Busse dadurch in Richtung Hauptbahnhof wieder an der gewohnten Haltestelle Neubrückentor stoppen. In Richtung Coerde fahren sie noch einige Wochen die Ersatzhaltestelle an.

Bus-Umleitung in der Innenstadt

Am Samstag (23. Oktober) umfahren die Busse der Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 und 14 zwischen voraussichtlich 13 und 17 Uhr Prinzipalmarkt und Domplatz. Nächste Haltestellen, um die Innenstadt fußläufig zu erreichen, sind dann je nach Linie Ludgeriplatz, Eisenbahnstaße, Bült, Aegidiimarkt und Picasso-Museum.

Die Busse fahren folgende Umleitung:

Linien 1 und 9 fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße. Die Linien 2, 4, 10 und 14 fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße. Die Linien 11, 12, 13, 22 und N80 fahren in Richtung Coesfelder Kreuz/Gievenbeck ab Hauptbahnhof über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße und Aegidiistraße zur Haltestelle Aegidiimarkt.

Nicht angefahren werden können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz, Prinzipalmarkt und Schlossplatz. An den Haltestellen Picasso-Museum auf der Rothenburg, Aegidiimarkt und Krummer Timpen können außerdem die Linien 1 und 9 nicht halten. An den Haltestellen Aegidiimarkt und Schützenstraße entfallen die Linien 2, 4, 10 und 14 in Richtung Aasee.