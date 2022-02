Beschäftigte in Medizin und Pflege müssen ab Mitte März geimpft sein

Die Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen tritt Mitte März in Kraft. Dem Gesundheitsamt müssen dann nicht immunisierte Beschäftigte gemeldet werden

Über einen Mangel an Arbeit kann sich das münsterische Gesundheitsamt in Zeiten der Corona-Pandemie jedenfalls nicht beklagen. Und in gut einem Monat kommen neue Aufgaben hinzu, von denen noch niemand so genau weiß, wie sie denn anzugehen und abzuarbeiten sind.