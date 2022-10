Rechte Fußballfans verprügeln Vereinskameraden im Zug

Unschöne Szenen nach dem BVB-Heimspiel am Samstag: BVB-Anhänger haben am Abend in einer Regionalbahn zwischen Dortmund und Münster andere BVB-Fans verprügelt. Zwei Täter wurden bereits festgenommen.

Nach dem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund (BVB) hat es im Zug zwischen Dortmund und Münster eine Schlägerei gegeben. Zeugen meldeten der Bundespolizei in der Regionalbahn 50 am Samstagabend die Schlägerei. Die Bundespolizei ermittelt laut einer Pressemitteilung nun wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

Auf dem Rückweg nach dem Heimspiel sangen drei BVB-Anhänger im Zug Lieder, die nach Wahrnehmung der Zeugen rechtsradikale Inhalte hatten. Zudem seien rechte Parolen skandiert worden. Die Zeugen, ebenfalls als BVB-Fans erkennbar, forderten die drei Männer auf, das zu unterlassen. Daraufhin wurden die drei Männer aggressiv. Sie haben den Zeugen nach Angaben der Bundespolizei gegen den Kopf geschlagen.

Zwei Festnahmen

Nach der Ankunft des Zuges in Münster gaben die Zeugen und Opfer an, dass die Gruppe rechter BVB-Anhänger am Bahnhof Capelle ausgestiegen sei. Man habe jedoch Fotos der Täter aufnehmen können. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen haben Beamte der Polizei Coesfeld am Bahnhof Capelle einen 37-jährigen Nordkirchener festgenommen. Einen zweiten Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Münsteraner, haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Münster festgenommen. Der dritte Tatverdächtige entkam bislang unerkannt. Es wurden Aufzeichnungen aus der Videoüberwachung des Zuges gesichert.