Die Bundesregierung hat Eckpunkte zur geplanten Cannabis-Legalisierung in Deutschland beschlossen. Einer davon: Der Verkauf an Erwachsene soll in „lizenzierten Fachgeschäften“ und möglicherweise auch in Apotheken ermöglicht werden. Das führt zu gemischten Gefühlen bei dem Berufsstand.