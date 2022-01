CDU verspürt Rückenwind nach Merz-Wahl

Mit diesem Ergebnis hat wohl Friedrich Merz selbst bei seiner Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden nicht gerechnet. In Münster ist die Begeisterung bei den CDU-Verantwortlichen jedenfalls groß. Auch wenn es eine Menge Arbeit gibt.

In der münsterischen CDU heißt der Stimmungsaufheller anscheinend Friedrich Merz. Die Wahl des neuen Bundesvorsitzenden, der auf dem digitalen Parteitag am Samstag fast 95 Prozent der Stimmen erhalten hat, ist in Münster auf großen Zuspruch gestoßen.