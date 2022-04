CDU zum Tweet der AStA-Vorsitzenden: „An der Grenze zum Gewaltaufruf“

Der Tweet der AStA-Vorsitzenden Madita Fester, in dem sie „das Patriarchat und den Kapitalismus brennen sehen“ will, war am Montagabend auch Thema im Studierendenparlament der Universität. Fester entschuldigte sich für die Wortwahl – die anschließende Diskussion erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

