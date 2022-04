Chemische Reinigung bei Gerichtsprozess im Fokus

Im Boden eines Grundstücks, auf dem eine chemische Reinigung beheimatet ist, seien Verunreinigungen nachgewiesen worden. Die Frage, ob Vermieter oder Mieter dafür in Anspruch genommen werden können, musste nun das Verwaltungsgericht beantworten.

Schadstoffe im Boden eines Grundstücks und die Frage, wer für die Untersuchung aufkommen muss, waren Teil eines Verfahrens am Verwaltungsgericht Münster.

Seit den 1950er-Jahren ist an der Piusallee eine (chemische) Reinigung mit wechselnden Inhabern beheimatet. Um Verunreinigungen im Boden des Grundstücks, konkret um den Platz im Hof, und die Frage, wer als sogenannter „Störer“ für die Untersuchung aufkommen muss, darum ging es am Mittwoch am Verwaltungsgericht.