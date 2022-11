Ein Riesen-Mond für die Überwasserkirche

Auch in diesem Jahr gibt es zum City-Advent eine spektakuläre Kunstaktion. In der Überwasserkirche wird ein riesiger Mond aufgehängt. Die Organisatoren rechnen mit 70.000 Besuchern.

Am Anfang stand ein Lied. Genauer: eines der bekanntesten deutschsprachigen Volkslieder. „Der Mond ist aufgegangen.“ Es feiert die Schönheit der Natur und das Leben, will Zuversicht und Gottvertrauen verbreiten. „Für den City-Advent 2022 wollten wir es wieder aus der Versenkung holen“, sagt Organisator Rupert König. Denn auch wenn (fast) jeder das Lied kennt – gesungen wird es heutzutage nur noch selten.

In der Überwasserkirche wird es in den kommenden Wochen immer wieder zu hören sein – im Rahmen des 19. Cityadvents, der ganz im Zeichen des Mondes stehen wird. Vor den Kirchenfenstern hängen bereits lange Spruchbänder mit Gebeten und Astronauten-Fotos, sie sollen das Tageslicht zurückhalten und so die Strahlkraft eines spektakulären Mond-Kunstwerks erhöhen, das spätestens am Freitagnachmittag in Überwasser hängen wird.

Sieben Meter Durchmesser

Geschaffen hat es der britische Künstler Luke Jerram, der Durchmesser beträgt imposante sieben Meter. Der Mond ist bereits da, am Donnerstag kommt ein Techniker, um ihn aufzublasen und zu installieren, berichtet König. Das Kunstwerk bildet die Mondoberfläche ab, der Künstler hat dafür zahllose Aufnahmen der NASA montiert. Mittlerweile sind mehrere Monde von Luke Jerram parallel in der Welt unterwegs. Der Überwasser-Mond kam direkt aus Atlanta (USA) nach Münster.

Das Team des Cityadvents Foto: Oliver Werner

„Der Mond“, sagt Kirchenfoyer-Mitarbeiter Klaus Herold, „steht für Behütetsein und Beständigkeit.“ Eigenschaften, nach denen sich viele Menschen nach der Pandemie und in Zeiten eines Krieges in Europa sehnen dürften. Außer dem Kirchenfoyer beteiligen sich, wie immer, der Evangelische Kirchenkreis, das Stadtdekanat und die Pfarrei Liebfrauen-Überwasser an dem Projekt. Neben dem Mond werden übrigens weitere Kunstwerke zu sehen sein, darunter ein auferstehender Jesus von Kirchenfoyer-Leiter und Künstler Rupert König im Altarraum.

70.000 Besucher erwartet

Eröffnet wird der Cityadvent, zu dem König mit bis zu 70.000 Besuchern rechnet, am Freitag (25. November) um 19 Uhr in Überwasser. Bis zum 20. Dezember können die Kunstwerke besichtigt werden, in diesem Zeitraum gibt es auch mehrere Konzerte.

Ausführliche Informationen zum Cityadvent-Programm gibt es unter www.cityadvent.de.