Clubs und Diskotheken sollen am 4. März wieder öffnen

Am 4. März sollen Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen. Das kündigte am Mittwoch die Landesregierung an.

Ein Wechselbad der Gefühle hat in den vergangenen Tagen Thomas Pieper durchlebt. Erst kündigte Ministerpräsident Wüst im Landtag die Wiedereröffnung der seit Anfang Dezember geschlossenen Clubs und Diskotheken für den 4. März an, doch dann stand in der Corona-Schutzverordnung, dass sie bis 9. März dicht bleiben. Am Montag schrieb der Geschäftsführer der Dockland GmbH mit anderen Clubbetreibern einen wütenden Brief an Hendrik Wüst – am Mittwoch konnte konnte Pieper wieder entspannt durchatmen.