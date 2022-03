Clubs und Diskotheken spenden für die Ukraine

Am Wochenende dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Die Betreiber wollen pro Gast 1,50 Euro für die Menschen in der Ukraine spenden.

Die münsterischen Clubs und Diskotheken wollen einen Teil ihrer Wochenend-Einnahmen für die Menschen in der Ukraine spenden. Wie Thomas Pieper, einer der Sprecher des „Clubkomitees“, am Dienstag berichtete, werde jeder Club- und Diskotheken-Betreiber an jeweils einem Veranstaltungsabend pro Gast 1,50 Euro spenden. Zugleich appelliert das Clubkomitee, ein Zusammenschluss von Szene-Gastronomen, an alle Besucherinnen und Besucher, noch eine freiwillige Spende draufzulegen.

Ab 4. März dürfen Clubs nach monatelanger coronabedingter Schließung wieder ihre Pforten öffnen. Nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine habe man sich zusammengesetzt und überlegt, was man tun könne, so Pieper. Schnell habe festgestanden, das man Geld spenden wolle – obwohl sich viele Betreiber nach der langen Zwangspause in einer finanziell schwierigen Situation befänden.

„Wegschauen ist nicht akzeptabel“

„Wegschauen ist angesichts des Einmarsches russischer Truppen in einen souveränen europäischen Staat nicht möglich geschweige denn akzeptabel“, betont das Clubkomitee.

Nicht alle Clubs werden bereits an diesem Wochenende wieder öffnen. Jene, die erst an einem der folgenden Wochenenden in die Szene zurückkehren, würden sich dann an der Spendenaktion beteiligen.

Thomas Pieper hofft auf eine fünfstellige Summe, die den Menschen in der Ukraine über die Hilfsorganisation Unicef schnell und unbürokratisch zugute kommen soll.