Coburg beendet Freibadsaison mit freiem Eintritt

Als letztes der städtischen Freibäder hat aktuell in Münster nur noch die Coburg geöffnet. Doch auch dort endet am Wochenende die Freibadsaison. Als Dankeschön an die Badegäste ist der Eintritt in den letzten Stunden frei.

Am letzten Tag der Freibadsaison präsentiert sich die Coburg am späten Abend in einer ganz besonderen (Licht-) Stimmung.

Am Sonntag (10.Oktober) beendet nun auch die Coburg an der Grevener Straße als letztes städtisches Freibad die Saison - in diesem Jahr wieder mit der "Nacht der Lichter", dem traditionellen Flutlichtschwimmen bis 22 Uhr.

Wie die Stadt mitteilt, sei die verlängerte Öffnungszeit am letzten Freibadtag ein Dankeschön der Stadt Münster an alle Badegäste. "Zum Schutz unserer Gäste mussten wir auch in diesem Sommer wieder einige Corona-Maßnahmen umsetzen. Trotzdem haben zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer gerne ihre Bahnen in den Freibädern gezogen und dabei aufeinander Rücksicht genommen. Das möchten wir mit einem stimmungsvollen Abschluss in der Coburg würdigen", so Kerstin Dewaldt, Leiterin des Sportamtes.

Freier Eintritt in der Coburg

Mit Beginn der Dunkelheit können alle Badegäste bei freiem Eintritt noch einmal in der Coburg schwimmen. Letzter Einlass ist um 21.15 Uhr. Bis dahin kann die Zahl der Coburg-Badegäste noch kräftig erhöht und die 90.000-Besucher-Marke geknackt werden. Insgesamt kamen nach Angaben der Stadt in diesem Sommer bis jetzt knapp 88.300 Besucherinnen und Besucher in das Freibad Coburg.