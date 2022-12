In keiner Stadt Nordrhein-Westfalens mussten im vergangenen Jahr weniger Menschen nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Dies ist das Ergebnis einer aktuell vom statistischen Landesamt IT.NRW veröffentlichten Auswertung von durch die Krankenhäuser übermittelten Diagnose-Daten. 180 Personen in Münster je 100.000 Einwohner erkrankten im Jahr 2021 so schwer an Covid-19, dass sie ins Krankenhaus mussten. Eine vergleichsweise sehr niedrige Zahl.

