Corona-Experten warnen: „Münster ist nicht Kopenhagen“

Wir sind jetzt noch nicht so weit! Dänemark verabschiedet sich von allen im Land geltenden Corona-Beschränkungen. Selbst auf einen Mund-Nasen-Schutz wird verzichtet. Auch Nachbar Finnland will alle Regeln aufheben. Möglich macht das die im Vergleich zu Deutschland höhere Impfquote. Münsters Corona-Experten warnen dagegen vor zu schnellen Lockerungen bei uns. Der Zeitpunkt für Öffnungen sei noch nicht gekommen. „Wir haben zurzeit in Münster eine sehr hohe Ansteckungsrate und sind daher gut beraten, in den kommenden Wochen vorsichtig zu sein. Nachlassen ist nicht der richtige Weg“, sagt Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.

