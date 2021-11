Corona-Impfungen im Jovel ab Dienstag

Im Jovel in Münster wird ab der kommenden Woche geimpft statt gefeiert. In dem Club am Albersloher Weg eröffnet am Dienstag (30. November) eine zentrale Impfstelle. Termine können bereits vorab gebucht werden.

Noch befindet sich die Impfstelle im Jovel im Aufbau, letzte Details zum Ablauf sind aktuell in Klärung. Wer sich aber ab Dienstag (30. November) – zum Start der Impfstelle um 15 Uhr – am Albersloher Weg impfen lassen möchte, kann schon tags zuvor einen Termin buchen. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Die Impfstelle ist dann werktäglich bis in die Abendstunden geöffnet.

Das Bündnis der Hilfsorganisationen "Gemeinsam für Münster" hat als Buchungsportal bereits die Internetseite www.impfen.ms eingerichtet. Diese wird nach Angaben der Stadt am Montag (29. November) um 10 Uhr freigeschaltet. Über das Anmeldeportal sind zunächst ausschließlich Termine für die erste Woche (bis einschließlich 3. Dezember) buchbar. Weitere Terminkontingente werden laut Mitteilung der Stadt zeitnah hinzugefügt. Eine telefonische Terminvergabe oder der Zutritt zur Impfstelle ohne vorherige Buchung sind nicht möglich.

„ Wir wollen mit dem Anmeldeverfahren lange Warteschlangen und -zeiten an den Impfstellen vermeiden. “ Dirk Winter

Dirk Winter, Sprecher des Bündnisses und Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes RV Münsterland, erläutert: "Wir arbeiten unter Hochdruck daran, die neue Impfstelle einzurichten und das Impfangebot sukzessive ausbauen. Gleichzeitig wollen wir mit dem Anmeldeverfahren lange Warteschlangen und -zeiten an den Impfstellen vermeiden." In der ersten Woche des Angebotes wird aus organisatorischen Gründen zunächst eine Impfstraße betrieben. Im Laufe der Woche komme dann eine zweite Impfstraße zur Erhöhung der Kapazitäten hinzu, so die Stadt.

Alle Personen ab 18 Jahren, deren Immunisierung mit Biontech, Moderna oder Astrazeneca mindestens sechs Monate zurückliegt, können in den nächsten Wochen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Dabei steht als Impfstoff vorrangig Moderna zur Verfügung. Personen, die ihre Erstimpfung mit dem Vakzin von "Johnson & Johnson" erhalten haben, können das Auffrischungsangebot schon nach einem Monat in Anspruch nehmen.

Weitere Impfaktionen in Planung

Dr. Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes: "Wir empfehlen dringend allen bisher nicht geimpften Personen, die Impfangebote im Jovel, bei den mobilen Impfaktionen und in den ärztlichen Praxen wahrzunehmen. Auch alle bereits Geimpften sollten eine Auffrischungsimpfung vornehmen, wenn der nötige zeitliche Abstand zur Grundimmunisierung erreicht ist."

Die Stadt bereitet aktuell weitere mobile Impfaktionen vor und wird zeitnah die Termine und Standorte unter anderem im städtischen Webportal www.muenster.de/Corona veröffentlichen. Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs, hofft, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger vom Angebot Gebrauch machen. "Angesichts der massiven vierten Infektionswelle ist die Schutzimpfung dringlicher als je zuvor."

Bündnis bittet um solidarisches Miteinander

Um" gegenseitige Rücksichtnahme und geordnete Abläufe sowie um ein solidarisches Miteinander", damit zunächst "vorrangig Personen über 60 Jahre ein Auffrischungsangebot wahrnehmen können, da ihre Zweitimpfung oftmals bereits mehr als sechs Monate zurückliegt", bittet das Bündnis "Gemeinsam für Münster" in der Pressemitteilung. Alle angemeldeten Personen sollten für ihren Impftermin ihre Impf- und Personalausweise bereithalten.