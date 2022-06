Corona-Inzidenz liegt wieder über 1000

Zum ersten Mal seit zwei Monaten ist die Corona-Inzidenz in Münster wieder vierstellig. Am Montag lag sie bei 1023,1 – und damit höher als in weiten Teilen der Bundesrepublik. Für den Leiter des münsterischen Gesundheitsamtes, Dr. Norbert Schulze Kalthoff, besteht jedoch kein Anlass zur Sorge. Er führt die hohe Inzidenz darauf zurück, dass nicht nur viele Münsteranerinnen und Münsteraner regelmäßig einen Schnelltest machen – sondern nach einem positiven Ergebnis auch noch einen PCR-Test. Im Übrigen sei die Zahl der Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, niedrig, ebenso die Zahl der Todesfälle. Zudem sei die Impfquote in Münster „super“.

