Corona-Fälle sorgen für immer mehr verwaiste Arbeitsplätze

Die Zahl der Ausfälle am Arbeitsplatz sind wie die Corona-Infektionszahlen auf Rekordniveau. Krankenhäuser und Praxen sind an der Belastungsgrenze. Es fällt immer mehr Pflegepersonal aus - und es gibt immer mehr Patienten.

Immer mehr Münsteranerinnen und Münsteraner können aktuell nicht arbeiten, sind wegen Corona krankgeschrieben oder stecken in der Quarantäne fest. Beschäftigte fehlen überall in der Stadt an ihren Arbeitsplätzen, Kinder und Jugendliche im Schulunterricht. Münster hatte am Donnerstag die dritthöchste Inzidenz in NRW.

Fast 12.000 Münsteranerinnen und Münsteraner sind gerade mit dem Coronavirus infiziert. „Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, war noch nie so hoch wie in diesen Tagen“, warnt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer. Eine sehr infektiöse Omikron-Untervariante BA2 trifft bei weniger Schutzmaßnahmen auf eine größere Sorglosigkeit.

„ Wir werden leider noch eine ganze Weile in der Pandemie bleiben. “ Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer

Viele Menschen, auch in Münster, seien verunsichert. „Seit den Weihnachtstagen hat sich die Omikronvariante extrem ausgebreitet. Entgegen der ursprünglichen Fachprognosen ist die Welle seither nicht eingebrochen, sodass wir einen sehr hohen Sockel vor uns herschieben“, beklagt Heuer die Entwicklung. Seine Prognose: „Wir werden leider noch eine ganze Weile in der Pandemie bleiben.“ Der Krisenstabsleiter hat die Hoffnung, dass Omikron im April einknickt.

Wie das Virus über Münster kam Seit dem 26. Februar des vergangenen Jahres hat das Coronavirus auch Münster fest im Griff. Eine Chronologie von den ersten Empfehlungen zur Infektionshygiene über die Eröffnung des Impfzentrums und die Ausbreitung der Omikron-Variante. Foto: colourbox.de 26. Februar 2020: Stadt Münster veröffentlicht Empfehlungen zur Infektionshygiene Foto: colourbox.de 27. Februar 2020: Vorab-Ankündigung eines Corona-Krisenstabs Foto: Martin Kalitschke 29. Februar 2020: Erste registrierte Corona-Infektion in Münster Foto: colourbox.de 2. März 2020: Erste Sitzung des Krisenstabs Foto: Matthias Ahlke 2. März 2020: Transparenzoffensive der Stadt gestartet (Web) Foto: Screenshot 2. März 2020: Systematische Umwidmung von normalen Krankenhausbetten in "Corona-Betten" gestartet Foto: dpa 4. März 2020: Erste Kita präventiv geschlossen Foto: Matthias Ahlke 5. März 2020: Erste Schule präventiv geschlossen Foto: Matthias Ahlke 10. März 2020: Send-Absage Foto: Matthias Ahlke 13. März 2020: Stadt untersagt Club- und Tanzveranstaltungen Foto: colourbox.de 14. März 2020: Ankauf von 500.000 Materialien zum Schutz v.a. in systemrelevanten Einrichtungen Foto: colourbox.de 16. März 2020: Land schließt alle Schulen und Kitas Foto: dpa 18. März 2020: Lockdown – Allgemeinverfügung der Stadt zur Schließung von Einrichtungen, Geschäften, Lokalen, Sportanlagen, Kultureinrichtungen usw. sowie Verbot von Veranstaltungen; sukzessive verschärfte Auflagen am Wochenmarkt, der aber dauerhaft erhalten bleibt Foto: Klaus Meyer 26. März 2020: Erster Corona-Todesfall in Münster Foto: dpa 26. März 2020: Therapiezentrum mit KVWL in Uppenberg-Schule eingerichtet Foto: Katrin Jünemann 30. März 2020: Einrichtung einer "Kommunalen Krankenhilfe-Einrichtung" im DRK-Institut, Sperlichstraße, zur Entlastung von Krankenhäusern Foto: Matthias Ahlke 31. März 2020: zwei Anlauf- und Versorgungsstellen für wohnungslose Menschen Foto: Presseamt Münster 14. April 2020: "Münsters gute Naht" – Masken-Aktion mit Kirchen und Apothekerkammer Foto: dpa 20. April 2020: Münster führt als erste Großstadt in NRW die Maskenpflicht ein; später zieht Landesregierung mit allgemeiner Maskenpflicht nach; parallel laufen erste Lockerungen an Foto: Oliver Werner 30. April 2020: Gastro-Gipfel und andere Maßnahmen zur Dämpfung wirtschaftlicher und kultureller Folgeschäden Foto: Oliver Werner 11. Mai 2020: Entscheidung, Erntehelfer/innen auf drei Bauernhöfen zu testen Foto: Peter Steffen/dpa 10. Juni 2020: 41. und vorerst letzte Sitzung des Krisenstabes Foto: Stadt Münster 23. Juni 2020: Wiederaufnahme des Krisenstabes wegen schwerer Ausbruchsgeschehen im Umland. Foto: Gunnar A. Pier August 2020: Stark steigende Infektionszahlen in Münster Foto: Screenshot 20. September 2020: Großevakuierung von 16.000 Menschen in Mauritz (Blindgängerfund) trotz Corona geglückt Foto: Pjer Biederstädt 28. September 2020: Erste Bar wegen eines Ausbruchsgeschehens geschlossen, Grundschulklassen vorsorglich in Quarantäne Foto: Oliver Werner 9. Oktober 2020: 50. Sitzung des Corona-Krisenstabs Foto: Oliver Werner 23. Oktober 2020: Erste Restaurants wegen Ausbruchsgeschehens geschlossen, 15 Corona-Todesfälle gesamt Foto: Oliver Werner 24. Oktober 2020: Stadt überschreitet Inzidenzwert von 35 Foto: colourbox.de 25. Oktober 2020: Stadt überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 50 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 26. Oktober 2020: Absage aller Weihnachtsmärkte in Münster Foto: Oliver Werner 27. Oktober 2020: Maskenpflicht in stark frequentierten Fußgängerzonen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 30. Oktober 2020: Stadt überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 100 Foto: Oliver Auster/dpa 31. Oktober 2020: Schließung aller Hallenbäder und städtischer Kultureinrichtungen, Hotels, Restaurants etc. Foto: Matthias Ahlke November 2020: Weitere Verstärkungen für das "Team Corona" im Gesundheitsamt – nun über 100 Personen Foto: Oliver Werner 2. November 2020: Münsters Inzidenz liegt bei 116,7 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 6. November 2020: Entzerrung des Unterrichtbeginns in Schulen / Maskenpflicht auf Spielplätzen Foto: mlü 12. November 2020: 20 Corona-Todesfälle bisher in Münster Foto: Frank Molter/dpa 17. November 2020: Ankündigung des Landes – Münster wird Standort eines Impfzentrums, Federführung bei Feuerwehr Foto: Amt für Kommunikation/Stadt Münster 19. November 2020: Mobile Raumluftreiniger in 300 Schulräumen eingesetzt Foto: Amt für Kommunikation/Stadt Münster 20. November 2020: Verschärfte Corona-Regeln in Schulen Foto: dpa 4. Dezember 2020: Stadt startet breit angelegte Kampagne: "#MSgegenCorona" Foto: Stadt Münster 9. Dezember 2020: Verschärfter Corona-Bußgeldkatalog - Stadt stellt 1,2 Millionen Euro in Übergangsfinanzierung für Aufbau des Impfzentrums bereit Foto: Oliver Werner 15. Dezember 2020: Impfzentrum ist betriebsbereit – kann aber aufgrund mangelnder Impfstoffe nicht starten Foto: Oliver Werner 16. Dezember 2020: Stadtverwaltung fährt Betrieb coronabedingt herunter Foto: Oliver Werner 19. Dezember 2020: Stresstest im Impfzentrum geglückt Foto: hpe 23. Dezember 2020: Hilfsorganisationen und Feuerwehr unterstützen in Pflegeeinrichtungen bei Abnahme von Corona-Tests Foto: dpa 27. Dezember 2020: Start der Impfkampagne in vollstationären Pflegeeinrichtungen – 180 Personen geimpft Foto: hpe 31. Dezember 2020: Feuerwerksverbot auf zahlreichen Straßen, Plätzen und öffentlichen Anlagen, 50 Corona-Todesfälle gesamt Foto: Oliver Werner 8. Januar 2021: Oberbürgermeister Markus Lewe plant Gedenktag für Corona-Opfer Foto: Oliver Werner 18. Januar: Impfstart in den Krankenhäusern der Stadt – in Eigenregie Foto: Matthias Ahlke 19. Januar: Auftakt zur Zweitimpfung in Münsters stationären Einrichtungen Foto: dpa 20. Januar 2021: Münsters Inzidenz unter 50 – und so soll es auch bis heute (8.Februar) bleiben Foto: Ann-Kathrin Schriever 22. Januar 2021: Post vom Landesgesundheitsminister für 17.000 Über-80-Jährige in Münster zum Start im Impfzentrum Foto: dpa 25. Januar: Impf-Terminvergabe an Über-80-Jährige durch KVWL Foto: Jürgen Christ 29. Januar 2021: 90 Corona-Todesfälle in Münster gesamt Foto: dpa 1. Februar 2021: "Impf-Taxi" soll Transport zum Impfzentrum sichern Foto: Matthias Ahlke 3. Februar 2021: Neue Corona-Mutation in Münster registriert Foto: imagoimages 8. Februar 2021: Eröffnung des Impfzentrums Münster unter schwierigen Witterungsbedingungen (Massiver Wintereinbruch) Foto: Stadt Münster 14. Februar 2021: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 11,7 Foto: dpa 18. Februar 2021: 100. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus Foto: dpa 5. März 2021: Einzelhandel, Museen und Zoo in Münster bereiten Wiedereröffnung vor Foto: dpa 29. März 2021: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht - Dennoch hat Münster wieder den niedrigsten Wert in NRW. Foto: dpa 10. April 2021: Von sechs Modellregionen, denen ab dem 19. April erste Lockerungen der Corona-Einschränkungen zugestanden werden, kommen gleich drei aus dem Münsterland. Münster ist eine von ihnen. Foto: Oliver Werner 14. April 2021: Steigende Infektionszahlen in Münster machen Pläne für Lockerungen hinfällig. Das Projekt Modellkommune liegt auf Eis. Die Stadt rechnet mit einer Verschärfung der Corona-Lage. Foto: dpa 16. April 2021: 7000 Infektionen seit Beginn der Pandemie bestätigt Foto: dpa 19. April 2021: Eigentlich waren diverse Lockerungen im Rahmen des NRW-Modellprojekts für Handel und Außengastronomie, Kultur und Sport geplant. Stattdessen muss nun die Corona-Notbremse für Münster gezogen werden. Zum Shoppen und für viele Freizeitangebote muss man einen tagesaktuellen, negativen Test vorweisen. Foto: dpa 6. Mai 2021: Erster Todesfall eines Kindes aus Münster, das im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben ist Foto: dpa 25. Juni 2021: Die Corona-Zahlen in Münster erreichen einen zwischenzeitlichen Tiefststand. Es gibt nur noch 18 Infizierte in Münster. Am Vortag lag die Inzidenz bei 1,9 - so niedrig wie nie zuvor. Foto: 30. Juli 2021: Die Infektionszahlen steigen wieder. Die Stadt meldet wieder mehr als 100 Infizierte. Foto: 18. August 2021: In Münster gibt es zum ersten Mal seit Mai wieder mehr als 200 Corona-Infizierte. Wenige Tage später erläutert das Robert-Koch-Institut, dass die vierte Welle begonnen hat. Eine Woche später gibt es bereits mehr als 300 Infizierte in der Stadt. Foto: 3. September 2021: Nach einer Party im Cuba Club in Münster werden<a data-li-document-ref="2427188" href="http://www.wn.de/article/slug-2427188"> zahlreiche Corona-Infektionen bekannt</a>. Zu der Party waren nur Geimpfte und Genesene zugelassen, <a data-li-document-ref="2425262" href="http://www.wn.de/article/slug-2425262">die meisten infizierten Partygäste waren mit Biontech geimpft.</a> Foto: dpa (Symbolbild) 23. September 2021: Das Impfzentrum in der Halle Münsterland wird geschlossen - nach sieben Monaten und 16 Tagen. Seitdem haben laut städtischer Mitteilung knapp 215.000 Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus im Impfzentrum erhalten. Foto: Stadt Münster 1. Oktober 2021: Die Zahl der Corona-Infizierten ist wieder auf unter 200 gesunken. Im Sommer und vor allem nach dem Sommerferien waren die Zahlen stark gestiegen - in Münster auf einen zwischenzeitlichen Höchststand von 412 Infizierten am 29. August. Foto: dpa (Symbolbild) November 2021: Die Infektionszahlen in Münster steigen stetig an. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Foto: dpa 25. November 2021: Die Stadt Münster führt die Maskenpflicht in der Innenstadt wieder ein. Sie gilt auch auf den Weihnachtsmärkten, die seit dem 22. November geöffnet sind. Dort gilt zudem die 2G-Regel. Foto: dpa 29. November 2021: Trauriger Rekord: In Münster sind 946 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der höchste Wert, der bislang seit Beginn der Pandemie gemeldet wurde. Foto: dpa 30. November 2021: Im "Jovel" am Albersloher Weg eröffnet eine zentrale Impfstelle. Das Bündnis der Hilfsorganisationen "Gemeinsam für Münster" betreibt die Impfstelle in Zusammenarbeit mit der Stadt. Foto: Stadt Münster/Münster View 4. Dezember 2021: In Nordrhein-Westfalen tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Nahezu überall - auch im Einzelhandel - gilt nun die 2G-Regel. Foto: dpa 9. Dezember 2021: Die Corona-Variante Omikron wird zum ersten Mal bei Infizierten in Münster nachgewiesen. Foto: dpa 5. Januar 2022: Weniger als einen Monat nach dem ersten bestätigten Fall ist Omikron bereits die dominierende Corona-Variante in Münster. Foto: dpa 21. Januar 2022: Die Marke von 20.000 bestätigten Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie wird geknackt. Foto: dpa 28. Januar 2022: Innerhalb eines Tages werden mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen bestätigt - so viele wie nie seit Beginn der Pandemie. Die Infektionszahlen schnellen seit Wochen immer weiter in die Höhe. Foto: dpa 29. Januar 2022: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster steigt zum ersten Mal auf mehr als 1000. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen steigen die Infektionszahlen rasant. In diesen Altersgruppen liegt die Inzidenz kurz darauf bereits bei mehr als 2000. Foto: dpa

Starke Belastung für Krankenhäuser

Vor allem für Krankenhäuser und Arztpraxen ist die extreme Infektionswelle eine starke Belastung. Die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten, die stationär in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist plötzlich an der Grenze zur Dreistelligkeit. 90 Patientinnen und Patienten waren es am Donnerstag, zehn auf Intensivstationen. „Am 6. Januar 2021 war die bislang höchste Corona-Patientenzahl in den Krankenhäusern mit 110 erreicht“, vergleicht Heuer.

Immerhin: Nach bisherigen Erkenntnissen der Medizin sei die Verweildauer in Kliniken bei Personen, die mit der Omikron-Variante infiziert sind, mit drei bis fünf Tagen deutlich niedriger als bei der Delta-Variante mit sieben bis zehn Tagen.

Dazu kommen zahlreiche Infektions- und Quarantänefälle bei den Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzten. 811 Krankenhaus-Beschäftigte fielen am Donnerstag aus.