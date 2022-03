Mehr Neuinfektionen und mehr Infizierte in Münster

Auch am Freitag zeigen die Infektionskurven in Münster steil nach oben. Es gibt so viele Infizierte wie nie seit Pandemie-Beginn, auch die Inzidenz erreicht erneut einen Höchstwert. Die Stadt hat zudem einen weiteren Todesfall gemeldet.

In Münster hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt ist ein 92-jähriger Mann mit Covid-19 gestorben. Damit sind mittlerweile 185 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter nach oben. Mit Stand Freitagmittag sind 8737 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 153 mehr als am Donnerstag und sogar 1921 mehr als noch am vergangenen Freitag (11. März). Die Zahl der Infizierten hat damit erneut einen neuen Höchstwert erreicht - noch nie seit Pandemie-Beginn waren so viele Menschen gleichzeitig nachweislich mit Corona infiziert.

Unter den aktuell Infizierten sind auch viele Pflegekräfte aus münsterischen Krankenhäusern. Am Uniklinikum mussten mehrere Stationen geschlossen werden, weil Personal coronabedingt fehlt.

Mehr als 1200 Neuinfektionen in Münster

Am Freitag hat das Gesundheitsamt in Münster 1221 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem hat es nach städtischen Angaben 1067 Gesundmeldungen gegeben. Die Zahl der Neuinfektionen ist deutlich höher als vor einer Woche. Am vergangenen Freitag hatte das Gesundheitsamt 771 Neuinfektionen gemeldet.

Da die Zahl der Neuinfektionen weiter steigt, steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt diese in Münster nun bei 1658,0 (+81,5 im Vergleich zum Vortag). Auch das ist ein neuer Höchstwert. Am vergangenen Freitag lag die Inzidenz noch bei 1358,1. Die NRW-Inzidenz hat das RKI am Freitag mit 1461,5 angegeben. Auch dort ist die Tendenz steigend. Die Inzidenz bildet die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab.

69 Corona-Patienten in Münster in Krankenhäusern

Die Lage in den Krankenhäusern in Münster verändert sich weiter nur leicht. Aktuell müssen 69 Covid-Patienten in Krankenhäusern im Stadtgebiet behandelt werden, das sind vier mehr als am Donnerstag. Sieben Patienten müssen auf Intensivstationen betreut (Donnerstag: sieben), drei davon müssen künstlich beatmet werden (Donnerstag: drei).