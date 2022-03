Corona: So stehen die Münsteraner zur Impfpflicht

Das Ende der meisten Corona-Regeln ist in Sicht - viele sollen am Sonntag (20. März) fallen. Laut Münster-Barometer sind damit viele Münsteranerinnen und Münsteraner zufrieden. Besonders ist die Einstellung zur Impfpflicht.

Am Sonntag (20. März) fallen die meisten Corona-Beschränkungen. In Münster sind damit laut Münster-Barometer mit 42 Prozent deutlich mehr Menschen nicht einverstanden als im Bundesdurchschnitt. Der ARD-Deutschlandtrend ermittelte Ende Februar einen Anteil von 27 Prozent, der die Aufhebung der Beschränkungen nicht angemessen fand. Ein Vergleich mit der bundesweiten Umfrage zeigt auch, dass in Münster vor allem der Anteil jener geringer ist, die sagen, die Corona-Maßnahmen gingen zu weit.