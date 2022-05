Gesundheitsamt meldet 245 Corona-Neuinfektionen

In Münster wurden am Dienstag 245 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Mit Stand Dienstagmittag sind nach Angaben der Stadt 1541 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 42 mehr als am Montag, aber 220 weniger als am vergangenen Dienstag (24. Mai).

Am heutigen Dienstag hat das Gesundheitsamt in Münster 245 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Das sind etwas mehr als vor einer Woche (221). Da die Zahl der Neuinfektionen leicht gestiegen ist, ist auch die Inzidenz gestiegen.

Inzidenz in Münster steigt auf knapp über 300

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag für Münster eine Inzidenz von 301,2 (+24,7 im Vergleich zum Vortag) angegeben. Seit Freitag (27. Mai) lag die Inzidenz bei unter 300. Die Inzidenz in Münster ist weiter höher als im NRW-Schnitt. Die Landesinzidenz hat das RKI am Morgen mit 213,6 angegeben.

Das Gesundheitsamt in Münster hat zudem 203 Gesundmeldungen bestätigt. Weitere Todesfälle hat es nicht gegeben. Unverändert 206 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.