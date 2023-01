Vermeintliche Corona-Proteste nur noch monatlich

Zwischenzeitlich nahmen mehr als 1000 Menschen an den montäglichen Demonstrationen vom Domplatz aus teil.

Seit Ende 2021 zogen sie nahezu in jeder Woche durch die Stadt – die Rede ist von den Demonstrationen, die montags vom Domplatz starteten und sich ursprünglich gegen eine seinerzeit diskutierte Impfpflicht sowie weitere Corona-Maßnahmen richteten.

Dazu aufgerufen hatte unter anderem „Gemeinsam für Grundrechte“, eine Initiative, unter deren Dach sich seit Beginn der Pandemie Menschen versammelten, die mit den von der Politik verordneten Maßnahmen hinsichtlich der Pandemie nicht einverstanden waren. Doch mit den wöchentlichen Demonstrationen ist nun Schluss.

Nur noch wenige Teilnehmer

„Gemeinsam für Grundrechte“ hat am vergangenen Sonntag bekanntgegeben, nur noch einmal monatlich zu den Protesten vom Domplatz aus aufrufen zu wollen. Einen Grund, warum es keine wöchentlichen Demonstrationen mehr geben soll, teilt „Gemeinsam für Grundrechte“ derweil nicht öffentlich mit. Beobachter vermuten, der Aufwand stehe für die Organisatoren nicht mehr in einem guten Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen. Schlossen sich zu Spitzenzeiten weit über 1000 Menschen auf dem Domplatz zusammen, waren es bereits seit einigen Monaten häufig keine 100 Teilnehmer mehr.

Rechtsextreme Teilnehmer und Reichsbürger-Thesen

In der Vergangenheit waren Teilnehmer der Demonstrationen mit rechtsextremen Bezügen aufgefallen. Von Kay Korthaus wiederum, der regelmäßig als Redner bei den Veranstaltungen auftrat, gibt es Videos am Rande einer der Demonstrationen, in denen Korthaus unter anderem die Souveränität der Bundesrepublik Deutschlands bestreitet sowie weitere Thesen vertritt, die aus der Reichsbürger-Szene bekannt sind.