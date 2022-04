In den Schulen zählt nur noch Freiwilligkeit

Die Osterferien sind vorbei, in den Schulen herrscht wieder Betrieb. Dabei fällt neben der Maskenpflicht nun auch die Testpflicht weg. Doch wie lief der erste Schultag unter diesen neuen Bedingungen? Wir haben uns in Münster umgehört.

Unterricht mit oder ohne Maske: Das ist den Mädchen und Jungen in den Schulen – wie hier in der Klasse 5a der Gesamtschule Münster Mitte – nun freigestellt. Auch nach dem Ende der Maskenpflicht hatten viele Kinder die Masken weiter auf.

Die Stadt Münster steht nach den Osterferien auf dem Spitzenplatz der Corona-Inzidenz in ganz NRW. Gleichzeitig fallen an den Schulen neben der bereits beendeten Maskenpflicht nun auch die regelmäßigen Tests weg. Das passt für viele Schulleiterinnen und Schulleiter in Münster nicht so recht zusammen.