Corona: So viele Neuinfektionen und so viele Infizierte wie nie

Die Corona-Zahlen in Münster steigen weiter. Am Dienstag wurden 1573 Neuinfektionen bestätigt.

Die Corona-Infektionszahlen in Münster haben am Dienstag gleich zwei neue Negativ-Rekorde aufgestellt. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 9523 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Damit gibt es mit Stand Dienstagmittag 960 Infizierte mehr als am Montag und sogar 2199 mehr als am vergangenen Dienstag (15. März). Der bisherige Höchstwert lag bei 8826 Infizierten am Samstag (19. März)

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt in Münster 1573 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Auch das ist ein neuer Negativ-Rekord. Den bisherigen Höchstwert hat es am vergangenen Dienstag mit 1304 Neuinfektionen gegeben. Am heutigen Dienstag wurden also 269 Neuinfektionen mehr bestätigt. Außerdem hat das Gesundheitsamt am heutigen Dienstag 612 Gesundmeldungen registriert.

Weiterer Corona-Todesfall in Münster bestätigt

In Münster hat es zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Eine 92-jährige Frau ist nach Angaben der Stadt mit Covid-19 gestorben. Damit sind mittlerweile 186 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 1921,9 (-84,4). Aufgrund der hohen Zahl der Neuinfektionen ist jedoch mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Die Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab. Die NRW-Inzidenz hat das RKI am Dienstag mit 1416,2 angegeben.

Mehr als 90 Corona-Patienten im Krankenhaus

Sprunghaft gestiegen ist auch die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Mit Stand Dienstagmittag müssen 92 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden - 30 mehr als noch am Montag. Zwölf Patienten müssen aktuell auf Intensivstationen behandelt werden (Montag: neun), fünf davon müssen künstlich beatmet werden (Montag: vier).