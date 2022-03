Corona: Stadt informiert auf Ukrainisch

In der Ukraine ist die Impfquote niedrig. Die Stadt bemüht sich daher nun, den in Münster ankommenden Flüchtlingen ein entsprechendes Angebot zu machen.

Anders als in Deutschland ist die Impfquote in der Ukraine niedrig. Gerade mal ein Drittel der Menschen (34,5 Prozent) ist dort vollständig gegen Corona immunisiert, meist mit dem chinesischen oder mit dem russischen Vakzin. Damit dürften auch unter den Menschen, die nun in Münster eintreffen, viele sein, die noch keine Impfung erhalten haben.