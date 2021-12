Corona-Testzelt beschädigt - drei Täter gefasst

Drive-In am Hallenbad

Münster-Wolbeck

Mit dem Auto vorfahren, Scheibe runter, einen Corona-Test machen lassen: Auf dem Parkplatz am Hallenbad Wolbeck hat ein Testzentrum eröffnet, das so ähnlich funktioniert wie die Essenausgabe in einem Burger-Schnellrestaurant. Nämlich als Drive-In. Ein Termin wird nicht benötigt.

Markus Lütkemeyer