Corona-Zahlen steigen deutlich an

Die Corona-Zahlen in Münster gehen deutlich nach oben. Und die neue Schutzverordnung hat zunächst für Fragen gesorgt. Doch jetzt herrscht beim Sport im Freien Klarheit, was einen möglichen Test angeht.

Wer im Freien joggt, braucht keinen Test. In der Laufgruppe draußen ist aber 2G vorgeschrieben, also der Nachweis, geimpft oder genesen zu sein.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Münster ist deutlich nach oben geschossen. Zugleich gelten derzeit 1161 Münsteranerinnen und Münsteraner als mit dem Virus infiziert – soviel wie noch nie zuvor. „Wir haben aktuell 393 bestätigte Omi­kronfälle in Münster“, ergänzte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer die Pandemie-Statistik der Stadt.

Allein am Dienstag wurden 297 neue Corona-Fälle in Münster vermeldet. Sie zählten allerdings zu einem beträchtlichen Teil zu den rund 400 Fällen, die von den Weihnachtstagen nachgemeldet worden waren und noch nicht alle in die Statistik eingearbeitet wurden, heißt es.

„Hohes Infektionsniveau“ an Feiertagen

Nach Einschätzung der Stadt spiegeln die Zahlen „ein hohes Infektionsniveau“ an den Feiertagen wider. Die hohe Zahl an Nachmeldungen führt die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben auf „eine eintägige Schließung der Corona-Fachstelle sowie eine schwächere personelle Besetzung an den Feiertagen“ zurück.

Die seit Dienstag geltende, verschärfte Corona-Schutzverordnung des Landes wirft auch bislang nicht gekannte Fragen auf – und sorgte zunächst für eine gewisse Unsicherheit. Zum Beispiel: Ist das Joggen zu zweit oder dritt auf der Promenade ohne aktuellen Test zulässig?

Joggen auch nichtimmunisiert und ungetestet

Denn genau von einem solchen Test für immunisierte Personen spricht die neue Verordnung bei „gemeinsamer Sportausübung (...) außerhalb von Sportstätten im öffentlichen Raum“ im Amateursport. Doch das bezieht sich offenbar nicht auf die Jogging-Runde. Für diese sei kein Test erforderlich, erklärte Heuer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Entscheidend ist, dass Joggen als Individualsport auch nichtimmunisiert und nichtgetestet möglich ist.“

Gemeinsamer Sport draußen nur mit 2G-Nachweis

Und wer mit mehreren läuft? Beim gemeinsamen Sport draußen reiche weiterhin der 2G-Nachweis und bei Kindern alternativ der Test, betonte Heuer. Der Leiter des städtischen Corona-Krisenstabs hatte sich nach eigenem Bekunden beim NRW-Gesundheitsministerium rückversichert, um Unklarheiten aus dem Weg zu räumen.

Drinnen gelten für Sportler andere Regeln: „Demnach ist in Innenräumen beim Sport in der Gruppe ab sofort zusätzlich zur Immunisierung ein negativer Schnelltestnachweis notwendig.“ Das treffe dann etwa für Training und Wettbewerbe in Sporthallen und auch für Hallenschwimmbäder zu.