Coronakonforme Drehorte gefragt

In Pandemie-Zeiten zeigt der Filmservice Münsterland bei der Suche nach neuen Drehorten für Filmproduktionen in Münster und im Münsterland Improvisationstalent. Gefragt waren in den vergangenen zwei Jahren vor allem Drehorte, an denen coronakonform gedreht werden kann.

So musste Antiquar Michael Solder im Kuhviertel bis Mitte Oktober auf seine Wilsberg-Familie verzichten. Eigentlich verwandelt sich das Lokal viermal im Jahr in das Antiquariat „Wilsberg“. Mitte Oktober starteten dort erstmals seit Beginn der Pandemie wieder die Dreharbeiten.

Der 1999 gegründete Filmservice hat bislang 76 Wilsberg-Folgen begleitet. Dazu kommen 41 Folgen des Münster-Tatorts und 45 Spielfilme und Dokumentationen zu unterschiedlichen Themen. Zahlen, mit denen vor gut 20 Jahren niemand gerechnet habe, erklärt die Stadt Münster in einer Pressemitteilung. Damals hatte die noch junge Filmstiftung NRW bei der Stadt vorgesprochen. Die Dreharbeiten in NRW sollten ausgeweitet, die Städte und Gemeinden für die Anliegen der Filmcrews sensibilisiert werden. Der „Filmservice Münster“ als eigene Anlaufstelle für Filmschaffende wurde aus der Taufe gehoben. Ein Jahr später fusionierte die Stelle mit einem ähnlich ausgerichteten Service der Aktion Münsterland, heute: Münsterland e.V., und der Industrie- und Handelskammer Nord-Westfalen zum „Filmservice Münster.Land“.

Florierende Filmregion

Für das Image und die Wirtschaft Münsters und des Münsterlandes sei die Arbeit des Filmservice ein Gewinn, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter. Während bis 1999 gerade zwei Wilsberg-Folgen und nur selten ein Spielfilm gedreht wurden, haben sich Münster und das Münsterland mit Hilfe des Filmservice inzwischen zu einer florierenden Filmregion entwickelt.

Wertvoll für die Region sei auch der sogenannte „Klebeeffekt“ bei den Dreharbeiten, also das Geld, das bei dieser Gelegenheit in der Region ausgegeben wird. Münster-Marketing hat mehrere „Kriminelle Angebote“ im Programm. Die Stadtführer k3, Stadtlupe und Stattreisen bieten wöchentlich zwischen 15 und 20 meist ausgebuchte Krimi-Touren in Münster an.

Patrick Gurris entwickelte Tatort- und Wilsberg-Stadtrundgänge. Foto: Stadt Münster

„Für Gäste der Stadt steht das Thema Krimi ganz weit oben. Die kriminalistischen Angebote, die wir gemeinsam mit den Hoteliers und den Stadtführungsunternehmen konzipiert haben, sind unglaublich beliebt und werden ausnehmend gut gebucht“, so Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing. „Mit dem Thema Krimi ist Münster bundesweit bekannt.“

Verschiedene Drehorte

Damit Münster und das Münsterland weiterhin auf Kino-Leinwänden und TV-Bildschirmen zu sehen sind, erweitert der Filmservice beständig sein Archiv der möglichen Drehorte. Über 100 potenzielle Drehorte sind dort bisher aufgelistet, an 50 davon haben bereits Dreharbeiten stattgefunden.

Nicola Ebel vom Filmservice der Stadt Münster hofft, dass sich die Pandemie-Lage im kommenden Sommer entspannt hat, und die Filmfans wieder bei den Dreharbeiten zuschauen können. „Schön wäre auch, wenn wir in diesem Jahr wieder Kino-Premieren von ‚Tatort‘ und ‚Wilsberg‘ veranstalten könnten“, so Nicola Ebel. Denn 2022 ist für die Krimi-Stadt Münster ein ganz besonderes Jahr: Boerne und Thiel begehen ihr 20-Jähriges als Tatort-Ermittler.