Polizeieinsätze in Essen, Bremen und Hamburg, Tumulte in den Kinosälen, verärgerte Kinozuschauer: Ein von TikTok ausgehender Trend sorgt für Aufruhr beim Film „Creed III“. Im Münsterland bereiten sich die Kino-Betreiber auf die Situation vor.

In Essen wurden Besucher mit Popcorn und Nachos beworfen, in Hamburg rückte die Polizei mit 20 Streifenwagen aus, um einen voll besetzten Kinosaal zu räumen und in Bremen kam es bei der Vorstellung von „Creed III – Rocky's Legacy“ sogar zu Tumulten, vereinzelten Rangeleien und dem Einsatz von Messer und Pfefferspray. Der Film ist der neunte Teil der 1976 mit „Rocky“ gestarteten Boxer-Saga rund um Sylvester Stallone und sorgt für mächtig Wirbel in den deutschen Kinos. Auch die Betreiber im Münsterland sind vorgewarnt, sie gehen das Problem präventiv an.

Vergangenen Donnerstag feierte der Film Premiere in Deutschland, aus dem Cineplex Münster kann Betreiber Ansgar Esch von ersten Erfahrungen berichten: „In den bisherigen Vorstellungen haben wir viel mehr Tickets verkauft, als wir uns das vorgestellt haben. Der Trend ist definitiv schon in Münster angekommen: Viele Gruppen von Jungs zwischen zwölf und 16 Jahren gehen in den Film, machen Bilder mit ihrem Handy, sorgen generell für Unruhe, werfen mit Popcorn und Nachos durch den Raum.“

Zusätzliches Personal für die Kontrollen im Cineplex

Für die Reinigung des Kinosaals nach der Vorführung wird bereits mehr Zeit als üblich eingeplant, außerdem stellt das Cineplex zusätzliches Personal für die Kontrollen während der Aufführung ab und die Verantwortlichen sind im stetigen Austausch mit anderen Kinos der Region.

Zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, so schätzt Esch die Lage ein, werde es in Münster nicht kommen. Dennoch mussten am Wochenende einzelne Störer den Kinosaal verlassen, zu Anzeigen ist es bisher noch nicht gekommen – auch, weil kein Sachschaden entstanden ist. Der 44-Jährige Esch beobachtet die Situation weiter über TikTok, dort entstand im Herbst des vergangenen Jahres auch der Trend zum Horrorfilm „Smile“, bei dem sich junge Menschen filmten, andere Gäste störten und vor der Leinwand hin- und herliefen. Nun filmen sich viele Kinogänger dabei, wenn sie etwa Popcorn auf den Boden schmeißen und generieren dadurch Likes. Johannes Austermann vom Scala in Warendorf sagt: „Die Jungs stellen alles bei TikTok rein und sammeln damit Likes ein – diese Wirkung darf man nicht unterschätzen, dafür bezahlen sie auch die Kinokarten.“

Ähnliches berichtet Karolin Rottstegge aus dem Cinema Coesfeld, dort mussten nach mehrfachen Störungen Verwarnungen ausgesprochen werden, einem Verweis sind die Jugendlichen vor Ort gerade noch entgangen.

„ In den 1990er Jahren haben sich auch alle zu ‚Voll normaaal‘ im Kinosaal betrunken. “ Stefanie Hamer

Eine „neue Dynamik“ beobachtet darin Stefanie Hamer vom Steinfurter Kino: „Dass es Trends zu bestimmten Filmen gibt, ist an sich nicht neu. In den 1990er Jahren haben sich auch alle zu ‚Voll normaaal‘ im Kinosaal betrunken. Nun geht die Verbreitung aber viel schneller, die Aktionen sind somit spontaner.“ Umso wichtiger sei es für Kinos, schnell zu reagieren und eingreifen zu können: „Wir nehmen ‚Creed III‘ ab Donnerstag im Programm auf, rechnen aber nicht mit größeren Vorfällen“ – auch weil die „soziale Kontrolle“ im ländlichen Gebiet eine andere sei: „Wir kennen 85 Prozent unserer Gäste, das ist etwas ganz anderes als in den Städten.“

„Das Letzte, was die Branche gerade braucht“

Warum es gerade „Creed III“ betrifft, kann Ansgar Esch aus Münster nicht erklären, gibt für alle Interessierten aber den Tipp: „In den Spätvorstellungen ist es deutlich ruhiger, weil die Jugendlichen dann nicht mehr im Saal sitzen kann.“ In Münster hoffen die Betreiber das die Situation nicht weiter eskaliert, für die gesamte Kinobranche seien die aktuellen Vorfälle „das Letzte, was wir brauchen.“ Von anderen Standorten weiß er von Überlegungen zu berichten, weniger Vorstellungen anzubieten.

Im Scala in Warendorf startet der Film erst in der kommenden Woche, Betreiber Johannes Austermann: „Wir hatten mit dem Trend über den Film ‚Smile‘ keine Probleme, so schätze ich auch nun die Situation ein.“ Die Begründung ist die Gleiche wie in Steinfurt. Insgesamt nennt er die Situation „echt furchtbar“: „Das ist ein abschreckendes Signal für die Branche, das vergrault die Menschen, die den Film wirklich schauen wollen.“

Dass es von diesen sehr viele gibt, belegen die Zahlen der ersten Tage: 410.000 Zuschauer am Startwochenende bedeuten den erfolgreichsten Start in diesem Jahr.

Beitrag über Warendorfer Boxerin

Übrigens: Im kleinen Kino in Warendorf mit seinen zwei Sälen läuft passenderweise im Vorprogramm zum Kinofilm ein zehnminütiger Beitrag über die Boxerin und mehrfache Weltmeisterin Elina Tissen, die gebürtig aus Warendorf kommt. Austermann: „Das lässt sich perfekt mit dem Film verbinden und zeigt, was Boxen wirklich ausmacht.“ Es geht vielmehr um den fairen Umgang, als um die Tumulte und Schlägereien, die sich in den großen Kinosälen des Landes abspielen.