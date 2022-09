Ergebnis der Obduktion: 25-Jähriger erlitt Schädel-Hirn-Trauma

In Folge einer Attacke am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) in Münster ist der 25-jährige Transmann Malte gestorben. Das Ergebnis der Obduktion zeigt nun, dass er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat.

Bei der Obduktion der Leiche des 25-jährigen Malte, der nach einem Angriff beim Christopher-Street-Day (CSD) verstorben war, haben Rechtsmediziner ein schweres Schädel-Hirn-Trauma festgestellt. Es sei vermutlich beim Aufprall seines Kopfes auf den Asphalt entstanden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Dirk Ollech.

Ob das Trauma die Todesursache gewesen ist oder ob der 25-Jährige an medizinischen Problemen infolge des künstlichen Komas starb, in das er versetzt worden war, werde noch geklärt. Auf den Tatvorwurf – Körperverletzung mit Todesfolge – habe das Ergebnis keine Auswirkung, betont Ollech.

Keine Spuren von Faustschlägen bei Obduktion

Am Freitag wurde ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen, der zunächst zwei Frauen unter anderem queerfeindlich beschimpft und bedroht haben soll. Als der 25-Jährige ihn bat, die Beleidigungen zu unterlassen, soll er unvermittelt mindestens einmal mit der Faust zugeschlagen haben.

Spuren von Faustschlägen seien an der Leiche nicht mehr zu finden gewesen. Die Obduktion fand neun Tage nach der Tat statt, etwaige Schwellungen bildeten sich in einem solchen Zeitraum zurück, so Ollech.

Zwei Tage nach der Festnahme des Tatverdächtigen hat sich auch dessen Begleiter gemeldet. Er habe am Sonntag die Polizei kontaktiert und sei am Montag als Zeuge vernommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Es hätten sich keine belastbaren Hinweise ergeben, dass er an den Beleidigungen vor dem körperlichen Angriff beteiligt gewesen sei. Auch sonst seien keine Straftaten ersichtlich – gegen ihn werde nicht ermittelt, hieß es weiter.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Einsatzkräfte einer Mordkommission hatten vor der Festnahme mehrere Zeugenhinweise und umfangreiches Bild- und Videomaterial ausgewertet. Die Beamten fanden Bilder vom mutmaßlichen Täter. „Eine Polizistin, die am Hauptbahnhof im Einsatz war, hatte den Verdächtigen zufällig erkannt“, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. Der Verdächtige habe sich bei der Festnahme nicht gewehrt.

Nachdem die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Münster den Erlass eines Haftbefehls wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt hatte, wurde der Verdächtige am Samstagmittag einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 20-Jährige hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Tatvorwürfen bislang keinerlei Angaben gemacht.

Staatsanwaltschaft sieht Flucht- und Wiederholungsgefahr

Der Anwalt des Tatverdächtigen hatte sich in Medienberichten zuversichtlich gezeigt, dass der 20-Jährige – ein abgelehnter Asylbewerber mit russischem Pass – bald aus der Untersuchungshaft entlassen werden könnte. Ollech betonte am Montag, dass die Staatsanwaltschaft weiterhin nicht nur von einem dringenden Tatverdacht ausgehe, sondern auch von Flucht- und Wiederholungsgefahr. Sie sehe keinen Anlass, von dieser Einschätzung abzuweichen.

„ Ich bin froh, dass die Festnahme des Tatverdächtigen nach dem brutalen Angriff am Rande des CSD noch am Freitag gelungen ist. “ Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf

Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf erklärte: „Ich bin froh, dass die Festnahme des Tatverdächtigen nach dem brutalen Angriff am Rande des CSD noch am Freitag gelungen ist.“ Dorndorf betonte, dass Münster für Weltoffenheit, Vielfalt und Zivilcourage stehe. „Der schreckliche Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, dass wir diese Werte schützen und als Gesellschaft zusammenstehen. Gerade jetzt! Wir als Polizei wollen mit unserer Arbeit einen Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft leisten.“

Bei Verurteilung droht lange Haftstrafe

Der Tatverdächtige war in der Vergangenheit wiederholt wegen Gewalt- und Drogendelikten aufgefallen. Erst kürzlich, so Ollech, seien gegen ihn wegen Körperverletzung erzieherische Maßnahmen angeordnet worden.

Im Falle einer Verurteilung drohten dem Mann nun nach Jugendrecht bis zu zehn Jahre Jugendstrafe, nach Erwachsenenrecht zwischen drei und 15 Jahre Haft, so Ollech weiter. Titelseite

Kundgebung mit mehr als 5000 Menschen

Auf dem Prinzipalmarkt in Münster wurde am Freitag ein starkes Zeichen der Solidarität und Anteilnahme gesetzt. Nach Angaben der Polizei versammelten sich mehr als 5000 Menschen – zum Gedenken an den verstorbenen Transmann Malte. Mit der Kundgebung sollte ein Zeichen gegen Gewalt gegen queere Menschen gesetzt und an den verstorbenen 25-Jährigen erinnert werden.

An der Kundgebung haben unter anderem auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) teilgenommen. Die Kundgebung startete mit einer Schweigeminute, es folgten emotionale Redebeiträge.

Bischof Genn: „Barbarische, irrsinnige Tat“

Der Tod von Malte sorgt in Münster und darüber hinaus für große Betroffenheit. Bischof Dr. Felix Genn äußerte in einer Mitteilung seine Erschütterung über den Tod des Mannes: „Ein junges Leben wurde ausgelöscht. Was für eine barbarische, was für eine irrsinnige Tat.“ Der Bischof richtet den Blick zudem nach vorne: „Wir dürfen aber bei der Erschütterung und Trauer nicht stehen bleiben. Wir müssen laut unsere Stimme erheben (...). Wir müssen und werden uns mit allen friedlichen Mitteln gegen diese Tendenzen zur Wehr setzen.“

Oberbürgermeister Markus Lewe zeigte sich in einer Pressemitteilung am Freitag ebenfalls bestürzt: „Der Tod des jungen Mannes erschüttert mich zutiefst. Wir sind unendlich traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden.“

Lewe betont: „Dieser Angriff gegen eine queere Person ist schrecklich. Er geht uns alle an. Unsere Stadtgesellschaft ist weltoffen und tolerant und wird weiter dafür kämpfen, ein sicherer Ort für marginalisierte Menschen zu sein.“ Die Flaggen an allen städtischen Gebäuden werden auf halbmast gesetzt, am Rathaus gibt es Trauerbeflaggung. Ein Kondolenzbuch liegt in der Bürgerhalle aus.

„ Wir sind alle noch vollkommen sprachlos und in tiefer Trauer. “ Heiko Philippski vom KCM-Schwulenzentrum

Von einer „widerwärtigen Tat“ sprach Heiko Philippski vom KCM-Schwulenzentrum in Münster. „Wir sind alle noch vollkommen sprachlos und in tiefer Trauer, dass ein so junger Mensch, der zur Hilfe herbeigeeilt ist, auf diese Art und Weise aus dem Leben gerissen wurde. Er hat sein ganzes Leben noch vor sich gehabt“, sagte er. Dass so etwas ausgerechnet in Münster, einer schönen, lebenswerten und weltoffenen Stadt, in der sich die verschiedenen Kulturen austauschen und bereichern, passiere, sei unbegreiflich.

Diese Tat mache aber nicht nur wütend, sondern schaffe auch Angst, so Philippski. Er habe beobachtet, dass auch die Angstschwelle in Münster gestiegen sei. „Einige trauen sich nicht mehr, ihre Regenbogenutensilien offen zu tragen“, weiß er. „Durch solche Taten dürfen wir uns aber nicht zurückschrecken lassen, sondern müssen mutig vorangehen.“

Queerfeindliche Einstellungen werden nach Einschätzung des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) durch soziale Medien verstärkt. Schon seit vielen Jahren gebe es in der Gesellschaft solche menschenfeindlichen Einstellungen, die durch die „Echokammern“ im Internet noch angeheizt würden, kritisierte René Mertens vom LSVD am Samstag auf WDR 5. Soziale Medien tragen nach seiner Einschätzung dazu bei, dass „homophobe Sprüche und queerfeindliche Ideologien“ in Hass und Gewalt umschlagen. „Wir brauchen die Solidarität der gesamten Gesellschaft“, mahnte Mertens. „Queerfeindlichkeit geht uns alle an.“

Lokale Politik spricht von „Mahnung zu Toleranz“

Lia Kirsch, Fabian Schulz und Lena-Rosa Beste von der SPD Münster sprachen davon, dass die Gesellschaft geschlossen gegen Diskriminierung und Gewalt einstehen müsse. Die CDU bezeichnete den Tod „als eindringliche Mahnung zu Toleranz und menschlichem Umgang“.

Ali Saker aus dem Kreisverband der Grünen bemerkte, dass Maltes mutiges Einstehen für den Schutz der Queer-Community nicht vergessen werde. „Es ist eine Erinnerung daran, dass der CSD und das Feiern von Pride und Vielfalt von entscheidender Bedeutung sind, um Trans- und Homofeindlichkeit in unserer Gesellschaft zu bekämpfen.“

Janna Frydryszek, Jugendbildungsreferentin der DGB-Jugend Münsterland, verurteilte die „feige Tat“ auf das Schärfste: „Diese Tat zeigt vor allem, dass alle Erfolge im Kampf für Gleichberechtigung der LGBTQIA+ keine Selbstverständlichkeit sind.“ Beim Spiel des SC Preußen Münster gegen Köln II wird es außerdem eine Schweigeminute geben.

Unter anderem äußerte auch die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, auf Twitter ihr Mitgefühl.

Der trans Mann, der in #Münster nach dem CSD zum Opfer einer Prügelattacke wurde, ist gestorben. Er wurde angegriffen, da er eine Gruppe von Frauen zu Hilfe eilte, die homofeindlich beleidigt wurden.

In den Sozialen Netzwerken gibt es an vielen Stellen Solidaritätsbekundungen. Entsetzen und Bestürzung ziehen sich durch die Beiträge. Bei Twitter trendet bereits seit dem Nachmittag der Hashtag "#Malte".

Münsters FDP-Vorsitzender Jörg Berens äußerte sich auf Twitter ebenfalls.

#Malte ist tot. Mein Mitgefühl und Anteilnahme geht an die Familie und Freunde von ihm, der friedlich feiern wollte, couragiert eingriff und dann dieser sinnlosen Tat zum Opfer fiel.

Anteilnahme äußert auch die Partei Volt:

Doch auch weit über Münster hinaus sorgt der Tod des 25-jährigen Transmanns für Bestürzung – so auch beim Bundesfamilienministerium.