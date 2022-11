Nach Tod von Malte C.: Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge

Nach einer Attacke am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Münster ist der 25-jährige Malte C. gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen einen 20-Jährigen erhoben und nennt Details zum Tathergang.

Ein Plakat mit der Aufschrift „Mensch, Mann, Held“ liegt neben Blumen am Urnengrab des verstorbenen Malte C. am Waldfriedhof Lauheide.

Nach der tödlichen Attacke gegen Malte C. am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Münster hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen den 20 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Der Mann war am 2. September wenige Tage nach dem CSD festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge sowie Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung.

Der 25-jährige Malte C. war am Rande des CSD in Münster Ende August infolge eines Schlages mit dem Kopf auf den Boden geknallt und weniger Tage später an den Folgen im Krankenhaus gestorben.

Neue Details zum Tathergang

Zum Tathergang hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch neue Details bekannt gegeben. So soll der – vermutlich alkoholisierte – Verdächtige den Transmann Malte C. „äußerst aggressiv“ aufgefordert haben, sein „Maul zu halten“, nachdem ihn dieser gebeten hatte, homophobe Beleidigungen gegen drei CSD-Teilnehmerinnen zu unterlassen.

Der Tatverdächtige soll die Frauen in sexuell anstößiger Weise angesprochen und dabei gefragt haben, ob er ihnen unter den Rock fassen dürfe. Der Mann soll die Frauen mit homophoben und queerfeindlichen Worten als „lesbische Huren“, „Scheiß-Lesben“ bzw. „Scheiß-Transen“ beschimpft haben. Zudem soll er ihnen Schläge angedroht und zur Einschüchterung damit gedroht haben, deren Familien umzubringen.

Wuchtiger Schlag mit der Faust ins Gesicht

Danach soll der Verdächtige, der bereits in der Vergangenheit mit Gewaltdelikten aufgefallen war, dem 25-Jährigen einen Stoß gegen die Brust, einen Schlag mit der rechten Faust oder Hand gegen das Gesicht sowie einen wuchtigen Schlag mit der linken Faust gegen das Gesicht versetzt haben. Daraufhin sei Malte C. mit dem Hinterkopf auf dem gepflasterten Boden aufgeprallt.

Trauerfeier für Malte C. auf dem Waldfriedhof Lauheide In der Kapelle des Waldfriedhofs Lauheide hat am Dienstag die Trauerfeier für Malte C. stattgefunden. Foto: Matthias Ahlke Mehrere Polizeifahrzeuge standen an der Kapelle. Foto: Matthias Ahlke Felix Adrian Schäper vom Verein Trans-Inter-Münster sprach bei der Trauerfeier für Malte C. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Bürgermeisterin Angela Stähler Foto: Matthias Ahlke Thomas Roggatz und Sabine Heise Foto: Matthias Ahlke Hanna Meyerholz und Felix Adrian Schäper sangen und spielten gemeinsam zwei Lieder. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Zahlreiche Trauernde fanden sich an der Kapelle ein. Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke Foto: Matthias Ahlke

Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und verstarb später an einer schweren Lungenentzündung und schweren Herzrhythmusstörungen. „Diese“, so heißt es in der Anklageschrift, „waren Folgen des erlittenen Schädel-Hirn-Traumas.“ Der Verdächtige soll laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen haben, dass sein Opfer verletzt wird. Anhaltspunkte für einen Tötungsvorsatz sieht sie jedoch nicht.

Tat nicht auf queerfeindliche Einstellung zurückzuführen

Eine von der Staatsanwaltschaft beauftragte Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie kommt in ihrem Gutachten zu der Einschätzung, dass der Angriff nicht auf eine homophobe oder queerfeindliche Einstellung des Angeschuldigten zurückzuführen sei, sondern dass „die Tat vielmehr Ausdruck dissozialen Handelns und einer – möglicherweise alkoholbedingten und auf innerpsychische Spannungen zurückzuführenden – aggressiven Gestimmtheit sowie Gewaltbereitschaft des Angeschuldigten“ gewesen sei.

Der Beschuldigte hat sich sowohl gegenüber der Ermittler als auch der Sachverständigen nicht zu Einzelheiten des Tatgeschehens geäußert. Er hat aber – dem vorläufigen Gutachten zur Folge – im Rahmen der Gespräche mit der Sachverständigen betont, dass die vorgeworfene Tat „nicht einmal ansatzweise Ausdruck einer feindseligen Haltung gegenüber Homosexuellen“ sei.

Verein „Trans Inter Münster“ nennt Anklage „eigenartig“

Felix Adrian Schäper vom Verein „Trans Inter Münster“ bezeichnete die Anklage am Mittwoch als „eigenartig“. Laut Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige Teilnehmerinnen homophob beleidigt haben. „Warum sollte es dann keine queerfeindliche Handlung sein?“, so Schäper mit Blick auf das Gutachten. Im Übrigen habe er mit einer Anklage wegen Totschlags gerechnet.

Kommt es zur Hauptverhandlung, die laut Staatsanwaltschaft öffentlich sein würde, drohen dem Mann im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe nach Jugendrecht und bis zu 15 Jahre Haft nach Erwachsenenrecht.