Mit Montagen von Kriegsbildern zum Social-Media-Hit 

Beeindruckende Bild-Montagen: Blogger Jan-Hendrik Maida aus Varel inszeniert alte Kriegsbilder in aktueller Kulisse und erreicht damit Hunderttausende. Jetzt war er in Münster und hat eine weitere Zeitreise mit Gänsehaut-Garantie geschaffen.

Erfolgreicher Blogger war in Münster

Unter der Woche ist Jan-Hendrik Maida (41) aus Varel an der Nordseeküste Flugzeugbauer. Doch am Wochenende geht der Geschichtsfan seinem außergewöhnlichen Hobby nach: Anhand alter Kriegsfotos reist er zu den dort abgebildeten Schauplätzen, filmt und fotografiert sie und schiebt dann das historische Foto vor die Linse, sodass sich das Motiv exakt in das aktuelle Stadtbild einfügt.