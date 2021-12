Großer Kiepenkerl: die beste Speisekarte für Kinder in Deutschland

Das Restaurant Großer Kiepenkerl ist für die beste Speisekarte für Kinder in Deutschland ausgezeichnet worden. Wie man Kindern gesundes Essen schmackhaft macht, verrät Köchin Katerina Doudis.

Köchin Katerina Doudis richtet im Großen Kiepenkerl ein Kindermenü an: Maishähnchenbrustscheiben auf Kürbispüree, bunter Herbstsalat mit einem mit Senf und Honig verfeinerten Hausdressing und Joghurtcreme mit bunten Beerchen.

Kinder sind nicht nur für Pommes und Pizza zu begeistern. Wenn man es richtig anstellt, schlemmt der Nachwuchs auch mit Wonne Gemüse – etwa in Form von Dinkelmaultaschen mit kräftig orangefarbenem Kürbis-Püree, in Olivenöl geschmorten Fingermöhrchen und veganem Juice. Dies ist nur eine der Ideen auf der Speisekarte des Lokals Großer Kiepenkerl, dessen Speisekarte für Kinder zur besten in ganz Deutschland gekürt wurde. Der Sieg beim Wettbewerb, den Bundesernährungsministerin Julia Klöckner gemeinsam mit den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ausgelobt hatte, „hat uns sehr gefreut und macht uns sehr stolz“, sagt Geschäftsführerin Wilma von Westphalen.