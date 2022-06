Das 9-Euro-Ticket: Ein Vorteil, keine Lösung

Eine große Nachfrage, aber auch viel Skepsis – das 9-Euro-Ticket ist in aller Munde, womit das erste Ziel der Bundesregierung schon einmal erreicht sein dürfte. Im Interview mit unserer Zeitung äußert sich Maximilian Heilmann (55), stellvertretender Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn Regionalverband Münsterland, zu dem Angebot, dessen Vor- und Nachteilen und was es bei Bus und Bahn in Zukunft außerdem braucht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch