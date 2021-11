Das Ende einer Disco-Legende in Münster

Mehr als 40 Jahre wurde hier getanzt– nun wird die Diskothek „Depot“ abgerissen. 1980 als „Queen 80“ gegründet, lockte der Club zuletzt unter dem Namen „Club Charlotte“ immer weniger Besucher an. Protagonisten erinnern sich an die Glanzzeiten.

„Depot“ am Schifffahrter Damm wird abgerissen

Das „Depot“ ist Geschichte. Der Abriss der einstigen Diskothek läuft aktuell auf Hochtouren. Nach Informationen unserer Zeitung soll auf dem Grundstück ein Handwerkermarkt entstehen. Oben rechts: der Club in den 2010er-Jahren. Unten rechts: Jürgen Drews trat als Gaststar bei der Schlagernacht auf (April 1998).

Jüngere werden sich noch an den „Club Charlotte“ erinnern – so hieß die Diskothek am Schifffahrter Damm, die seit ein paar Tagen abgerissen wird, zwischen 2012 und 2017. Bekannter war sie unter dem Namen „Depot“ – das jahrzehntelang fester Bestandteil des münsterischen Nachtlebens war.