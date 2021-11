Das meiste Geld fließt in die Kitas

153 Millionen Euro verteilt die Stadt Münster im kommenden Jahr an Zuschüssen an Dritte. In vielen Fällen handelt es sich gleichwohl um Pflichtaufgaben, etwa im Kita-Bereich. Der Rat hat ein neues Prozedere verabschiedet, um die Kostenkontrolle verbessern zu können.

Einstimmig hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Mittwochabend ein neues „Verfahren zur Gewährung von Zuschüssen im Haushaltsentwurf 2022“ beschlossen. Anders als bei den kontroversen Debatten über die Verkehrs- und Wohnungspolitik war in der kurzen Aussprache der Wille aller Fraktionen zu spüren, zu einer einvernehmlichen Regelung zu kommen.

Konkret geht es um eine grundlegende Änderung, die mit dem im Dezember zu verabschiedenden Haushalt in Kraft treten soll. Zum einen werden Zuschüsse nur noch befristet vergeben. Zum anderen sollen die Ratsparteien intensiver als früher über die „Dynamisierung“ der Zuschüsse beraten können. Konkret geht es um die Frage, wie man bei Institutionen und Trägern, die in jedem Jahr neue Anträge stellen, die Kostensteigerungen bei Personal- und Sachausgaben ermitteln kann.

50 Prozent Steigerung seit 2016

Die Aufgabe ist groß, denn es geht auch um viel Geld. genauer gesagt: um 153,4 Millionen Euro, die im kommenden Jahr zur Auszahlung kommen sollen.

Der CDU-Ratsherr Dr. Ulrich Möllenhoff ließ in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt, dass der Fördertopf seit 2016 um 50 Prozent gestiegen sei. Diese Steigerungsrate könne man nicht beliebig fortsetzen. Die Vergabe der Mittel unterliegt freilich Zwängen. So fließen 117 der 153 Millionen Euro in Kita-Zuschüsse. Das heißt, verschiedene Träger erhalten Betriebskostenzuschüsse, um Kita-Plätze anbieten zu können. Wäre dem nicht so, müsste die Stadt selbst die Kita-Plätze anbieten, denn der Anspruch ist gesetzlich geregelt.

Neben dem Bereich Kinder und Jugendliche (insgesamt 137 Millionen Euro) werden Zuschüsse unter anderem im Sozialbereich (6,7 Millionen), in der Kultur (2,2 Millionen) und im Schulbereich (eine Million) vergeben.