Das Virus bleibt lebensgefährlich

Das große Impfzentrum in der Halle Münsterland ist geschlossen. Dabei bleibt das Coronavirus weiterhin lebensgefährlich, wie sich diese Woche zeigte. Ein Kommentar.

Das Impfzentrum in der Messehalle Nord des MCC Halle Münsterland schloss am Donnerstag seine Pforten.

Einen Andrang hat es am letzten Tag nicht mehr gegeben. Münsters Impfquote ist mit rund 80 Prozent allerdings auch deutlich über Landes- und Bundesdurchschnitt. Am Donnerstagmittag war Schluss in der Messehalle Nord der Halle Münsterland. Nach mehr als sieben Monaten schloss das größte Impfzentrum der Region. Die niedergelassenen Ärzte machen weiter.