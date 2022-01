Auto steht seit sechs Monaten an einer Stelle

Ein niederländisches Auto steht bereits seit rund einem halben Jahr in der Aaseestadt, ohne bewegt zu werden. Parken auf öffentlichem Raum bis zum Sankt Nimmerleinstag? Das sagt die Stadt zu dem Fall.

Auf einem Parkplatz an der Von-Stauffenberg-Straße steht seit etwa einem halben Jahr dieses Auto.

Wenn nicht gerade Bürozeit der Beschäftigten von Westlotto, DRK oder LVM ist, ist die Auslastung der nahen Parkbuchten an der Von-Stauffenberg-Straße in der Aaseestadt recht entspannt. Die Autos werden abgestellt und wieder weggefahren, aber ein Wagen steht seit etwa einem halben Jahr unbewegt an einer Stelle, wie Anwohner beobachtet haben.