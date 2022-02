Dauerregen lässt Gewässerpegel in Münster steigen

Der Sonntag in Münster war nass und grau. Und das hat auch Auswirkungen auf die Gewässerpegel. Die sind nach dem Dauerregen vom Wochenende zum Teil deutlich angestiegen.

Nach den ergiebigen Niederschlägen am Sonntag stiegen in der Nacht zu Montag die Pegelstände im Stadtgebiet – wie hier an der Aa im Bereich Kanalstraße.

Nach den intensiven Regenfällen am zurückliegenden Wochenende sind die Pegelstände der münsterischen Gewässer am Montag deutlich angestiegen.

Die Messstelle des Instituts für Landschaftsökologie der Universität Münster registrierte am Sonntag 21,7 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ähnlich viel Regen fiel in den zurückliegenden zwölf Monaten nur zwei weitere Male innerhalb von 24 Stunden. Dennoch musste die Feuerwehr nicht zu witterungsbedingten Einsätzen ausrücken, so die Behörde auf Anfrage.

Böen bis Windstärke 9

Der Pegel der Roxeler Aa stieg im Laufe des Wochenendes von knapp einem Meter auf 1,90 Meter, der Pegel der Werse in Albersloh von 95 Zentimeter auf 1,70 Meter. Einen Sprung von einem Meter auf knapp 2,30 Meter machte die Angel in Wolbeck. Von drei auf knapp fünf Meter stieg der Pegel der Ems an der Messstelle Fuestrup.

Zum Regen kam am Sonntag Sturm. Die stärkste Böe hatte eine Geschwindigkeit von knapp 74 Stundenkilometern – das entspricht Windstärke neun.