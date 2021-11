Dealer muss drei Jahre hinter Gitter

In seiner kleinen Wohnung an der Querstraße hat ein Mann monatelang Marihuana und Amphetamine verkauft. Das illegale Geschäft flog im April auf, der 41-Jährige kam in Untersuchungshaft. Das Landgericht verurteilte ihn dafür am Donnerstag zu drei Jahren Haft.

