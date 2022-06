Veranstaltung zur Wilhelm-Ausstellung im Fußgängertunnel am Schloss

An dieser Station geht es um die Aufrüstung im Kaiserreich, speziell der Marine, unter Kaiser Wihelm II. Die Ausstellung schafft dabei einen spielerischen Zugang.

Die Sorge der Schöpfer der vielen kleinen weißen und schwarzen Holzschiffchen war ganz unbegründet. Kaum war am Dienstagabend die Ausstellung über Kaiser Wilhelm II. im Fußgängertunnel unter dem Schlossplatz eröffnet, hatten sich schon die ersten Besucher ins „Marine-Wettrüsten“ vertieft. Wer kann mehr Schiffchen aufeinanderstapeln, ohne dass der Turm einstürzt?

Auch für Kaiser Wilhelm II., das demonstrieren viele in der Ausstellung gezeigte zeitgenössische Karikaturen, waren die damals modernen Waffen und Kriegsschiffe in mancher Hinsicht eine Art Spielzeug – weshalb der Ansatz, in diesem Teil der Ausstellung einen spielerischen Zugang zum Thema zu schaffen, nicht ganz fern liegt, wie ein Besucher sagte.

Entscheidung voraussichtlich im kommenden Jahr

Zuvor war die die Namensdebatte der WWU begleitende Ausstellung mit dem Titel „Zeitgemäß?“ mit einer Veranstaltung in der Aula des Schlosses eröffnet worden. Der Senat als Parlament der Hochschule wird voraussichtlich kommendes Jahr eine Entscheidung über den Namen treffen.

„Wer sich auf einen Weg macht, weiß nicht, wo er ankommt“, sagte dessen Vorsitzender, Prof, Hinnerk Wißmann, zu dem Prozess, der möglicherweise zu einer Umbenennung der Westfälischen Wilhelms-Universität führen werde.

Wißmann stellte aber auch klar, dass es bei der Namensdebatte nicht um einen „Bildersturm hochmütiger Nachgeborener“ gehe und auch nicht um die Entscheidung am Ende, sondern darum, dass der Universität der Umgang mit ihrem Namen gelinge. Wißmann merkte ebenfalls an, dass eine Universität, „anders als eine Straße nur Universität heißen“ könne. Und: „Eine Namensgebung ist immer eine Wette auf die Zukunft“, fügte der Senatsvorsitzende an.

Dr. Eckhard Kluth, Leiter der Kustodie der Universität, der das Projekt federführend begleitet, hatte vor der Eröffnung ebenso wie die Design-Studierenden der FH Münster, die die Ausstellung entwickelt und realisiert haben, zuletzt Tag und Nacht Hand im Tunnel angelegt. Kluth dankte der Stadt, dass sie diesen „Potenzialraum“ zur Verfügung gestellt habe.

Wände wurden gezimmert und aufgestellt, viel Technik installiert. So werden an einem Wandtelefon Auszüge von Feldpostbriefen aus dem ersten Weltkrieg abgespielt, bewegte Lichtinstallationen holen Besucher in die Kaiserzeit und beleuchten Widersprüche zwischen den möglichen Sichtweisen auf die Person Wilhelms II.

Die Studierenden Shajan Pieper und Larissa Korte berichteten davon, wie nah sie selbst dem Thema und der Person Wilhelms durch die Arbeit an der Ausstellung gekommen seien – „abseits der unzähligen Fahrten zum Baumarkt.“

Kommentar: Sehr professionell Foto: Was auch immer am Ende dieser an der WWU schon mehrfach aktuellen Debatte um Wilhelms Namen für die Universität Münster entschieden wird – diesmal wird man der Hochschule nicht vorhalten können, sie habe sich oberflächlich oder einseitig mit dem Thema beschäftigt. Die Ausstellung zum Thema, die jetzt im Fußgängertunnel zu sehen ist, ist dabei ein echter Höhepunkt. , Studierende haben diese Schau zu Wilhelm erarbeitet – und das höchst professionell. Wer hierher kommt, wird nicht nur informiert, sondern auch zur Auseinandersetzung mit der Person Wilhelms und der Historie jener Zeit angeregt – und sogar unterhalten. ,Fast schade, dass diese ambitionierte Ausstellung in dem normalerweise geschlossenen und von den meisten Münsteranern wahrscheinlich vergessenen Tunnel stattfindet, dessen Eingang schwer wahrnehmbar ist – und darum wahrscheinlich nur wenige Zufallsbesucher finden wird. Unbedingt hingehen! ...

Bis zum 7. August ist die die Ausstellung täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Weitere öffentliche Veranstaltungen zum Thema sind geplant.