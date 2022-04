Debatte um Wilhelm II. als Namensgeber geht weiter

Soll die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster ihren Namenspatron behalten? Die Frage steht immer noch im Raum. Die Entscheidung sollte dem ursprünglichen Plan nach mittlerweile gefallen sein – aber die Pandemie hat auch die öffentliche Debatte über dieses sensible Thema ausgebremst, wie Dr. Eckhard Kluth, Leiter der Kustodie der Universität, am Mittwoch in der Senatssitzung darlegte.

