Defekte Brunnen: Unternehmen bietet Stadt Hilfe an

Der Brunnen an der Lambertikirche wird in diesem Jahr ebenso wenig sprudeln wie das Wasserspiel an der Neubrückenstraße. Auch der Wasserfall an der Promenade, der Brunnen am Mauritztor und das Wasserspiel an der Engelenschanze werden wohl in diesem Jahr nicht ans Netz gehen. Sie alle sind – wie etliche weitere Brunnen im gesamten Stadtgebiet auch – mehr oder weniger sanierungsbedürftig, wobei aktuell völlig unklar ist, wann die Stadt das Problem angehen wird.

