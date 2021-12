Dem Stress keine Chance

„Shit“ ist die Abkürzung für „Stress, Heuchler, Idioten und Temperament“ – alles Dinge, mit denen man im Leben so verantwortlich wie möglich umgehen sollte, empfiehlt Dr. Frederik Hümmeke.

Eine „normale“ Situation: Sie kommen morgens nach einem fröhlichen Abend noch nicht ganz ausgeschlafen in die Küche und sehen dort das benutzte Geschirr mit Essensresten aufgestapelt, das eigentlich „jemand“ noch in die Spülmaschine räumen sollte. Die Reaktion: Stress. „Der kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein,“ sagt Dr. Frederik Hümmeke. Durch Erstarren oder durch Angriff in Form von Schuldzuweisung („Wer war das?“). Bestreiten („Ich war das nicht.“) und Konfliktvermeidung sind auch möglich.

An Beispielen von Situationen aus dem beruflichen und privaten Alltag erläuterte der Verhaltens- und Konfliktexperte am Montagabend in der WN-Vortragsreihe „Wissensimpulse“ im Cloud-Forum auf dem Germania-Campus, wie Stress entsteht, durch kluges Verhalten überwunden und sogar zum eigenen Vorteil genutzt werden kann.

Gefühlter Kontrollverlust

„Stress ist gefühlter Kontrollverlust mit massivem Einfluss auf Verhalten und Leistungsfähigkeit“, sagt Hümmeke. Vier Verhaltensreaktionen (4F) spielen dabei eine Rolle und sind genetisch vorgeprägt: Fight (Angriff), Flight (Flucht), Freeze (Erstarren) und Flock (Zusammenrotten).

Zur Erläuterung nennt der Experte ein Beispiel aus dem Arbeitsleben. Der Chef macht sich hauptsächlich durch Brüllen bemerkbar. Der Mitarbeiter ist eingeschüchtert, wehrt sich nicht und erledigt alles möglichst schnell, was der Chef anordnet. Der ist damit zufrieden. Lerneffekt beim Chef: „Wenn ich brülle, dann läuft der Laden.“ Lerneffekt beim Mitarbeiter: „Wenn ich alles mache, was der Chef will, dann ist er zufrieden.“

Zufrieden sein können eigentlich beide nicht. „Die Anwendung der 4F-Reaktionen bringt keine Klärung,“ betont Konfliktexperte Hümmeke. Also sollte der Stress reduziert und besser damit umgegangen werden. „Wer sich bewusst macht, dass er Stress hat, der kann den Stress bereits dadurch reduzieren.“

Die Situation umbewerten

Dazu gehöre es, für eine gute Antwort auf Stress die Verantwortung zu übernehmen, erläutert Hümmeke. Deshalb müsse die Situation umbewertet werden. Was ist wirklich los? Welche Bedeutung hat die Situation?

Der Experte sagt: „Nichts hat eine Bedeutung. Wir geben allem seine Bedeutung.“ Die Lösung sei zum Beispiel, miteinander zu reden. Das klingt einfach, geht wahrscheinlich nicht immer, ist aber machbar. In dem skizzierten Beispiel hat es funktioniert.

Stress, Heuchler, Idioten und Temperament – kurz: SHIT

„Shit“ ist das nicht, jedenfalls dann nicht, wenn man für die deutsche Übersetzung des englischen Wortes die Begriffe Mist oder Dreck wählt. „SHIT“ steht – so erläuterte es der Konfliktexperte – für Stress, Heuchler, Idioten und Temperament. Alles Verursacher von belastenden Situationen, denen Paroli geboten werden kann. Dann ist auch „Shit“ etwas Gutes.

Dr. Hümmeke nennt es „Dünger für die persönliche Entwicklung.“

