Warum wird es erneut einen breiten Protest gegen die AfD geben?

Peters: Die AfD versucht weiterhin, in Münster Fuß zu fassen, was ihr bislang nicht gelungen ist. Wir wollen erreichen, dass das auch so bleibt. Die AfD versucht, Diskriminierung wieder salonfähig zu machen, spricht Menschen die Menschenrechte ab, ist zutiefst antidemokratisch. Dem gilt es, sich entschlossen entgegenzustellen.



Wird die AfD so nicht größer gemacht als sie ist?

Peters: Keinesfalls. Die AfD ist in Münster so erfolglos, weil sie immer wieder auf breiten Protest und vielfältigen Widerstand gestoßen ist. Die extreme Rechte wird da groß, wo man sie gewähren lässt. Das war für die AfD und andere rechte Parteien in Münster nie möglich.



Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie?

Peters: Wir gehen von einer großen Beteiligung aus, wollen jedoch nicht spekulieren. Wir haben viel zu sagen, tolle Bands und eine Überraschung. Also: Kommt zum Prinzipalmarkt! (Von Martin Kalitschke)