Demo gegen Corona-Maßnahmen

Immer wieder montags: Am Domplatz haben sich am Montagabend erneut Impfpflichtgegner versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Erste Bilanz: Drei Strafanzeigen.

Protest in Münster

Am Montagabend haben laut Polizei 610 Impfpflichtgegner gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Polizisten schrieben drei Strafanzeigen, hieß es in einer ersten Bilanz am Abend: Ein unbekannter Teilnehmer habe eine Gegendemonstrantin bespuckt.

Der Verdacht auf ein gefälschtes Attest führte zur zweiten Anzeige. Außerdem sei der Demo-Zug an der Antoniusstraße von Unbekannten mit einem mit Wasser befüllten Kondom beworfen worden. An der Gegendemo nahmen laut Polizei 70 Personen teil.