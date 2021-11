Der Bürgerfunk wird 30 Jahre alt

Seit 1991 funken Bürger und Bürgerinnen in Münster im Programm von Antenne Münster auf 95,4 MHz. Seitdem bietet der „Offene Kanal im Lokalradio“, wie es anfangs hieß, ein Programm mit lokalen Kultur- und Politik-Themen sowie Musiksendungen mit meist monatlichen Sendeplätzen, aktuell: Antenne antifa, Ost-West-Radio, Theatertalk des Theaters Münster und Welle WBT des Wolfgang Borchert Theaters, B-Side-Funk, Radio for Future, Radio Fluchtpunkt der GGUA Flüchtlingshilfe, Radio Kaktus – Interkulturelles Magazin, Riot Radio – AStA-Frauenmagazin, Der Lesewurm – Bücher und Kultur, The Voice – Das Vokalradio, Talk Heavy – Metal-Magazin und viele andere. Zu hören täglich rund eine Stunde, montags bis samstags zwischen 20 und 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 19 und 20 Uhr.

Wandel der Technik

Die Radiogruppen produzieren ihre Sendungen überwiegend beim Medienforum Münster, gegründet 1986 als „Radioförderverein“, seit dem Jahr 2000 ansässig am Verspoel in der Innenstadt. Dort finden Radio-Interessierte und -Aktive zwei Produktionsstudios mit stationärer und mobiler Technik, einen Konferenzraum für Treffen und Seminare, Beratung und Begleitung, Programm-Koordination, Organisation und Qualifizierung. Verändert hat sich im Laufe der Jahre nicht nur die Produktionstechnik – von Tonband-Gerät und Kassette hin zu digitaler Audio-Workstation und Smartphone. Neben der täglichen UKW-Ausstrahlung bietet das Internet längst zusätzliche Verbreitungsmöglichkeiten. Feste Adresse ist seit 2017 die Mediathek der landesweiten „Bürgermedienplattform NRWision“ unter www.nrwision.de/mediathek. Dort sind inzwischen über 1000 Bürgerfunk-Sendungen aus Münster dauerhaft nachhörbar, regelmäßige Produktionen können als Podcast abonniert werden.

Neueste Entwicklung des „Medienforum Münster“ ist das „Webradio Münster“ auf www.webradio-muenster.de mit einem Mix aus wechselnder Wiederholung von On-Air-Sendungen, Musik und Live-Übertragungen.