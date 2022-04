Der erste Spargel ist reif - und teuer

Zu Ostern wird es auf den Wochenmärkten und in den Hofläden ausreichend heimischen Spargel geben. So weit die frohe Botschaft des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes am Freitag zum Auftakt der Saison in Münster. Allerdings werden die Preise noch recht üppig sein, die beste Sorte Spargel kostet um die 17 Euro pro Kilo.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie