Corona zwingt Schauspieler Ulrich Bärenfänger zur Tatenlosigkeit

Die Pandemie hat den Schauspieler Ulrich Bärenfänger zu einer Vollbremsung gezwungen. Aussichtsreiche Jobs gingen verloren, dafür trudelten neue Angebote herein, mit denen er nie gerechnet hätte. Vielleicht hat ihm sein Pausenbart dabei mehr geholfen als er erwartet hätte.

Dieser Bart ist ein echter Hingucker. Nicht, dass er in irgendeiner Weise extravagant wäre, ausufernd, mit dramatischen Schnurrbartspitzen oder dergleichen – nein: Ulrich Bärenfängers Gesichtsbehaarung sticht nur deshalb ins Auge, weil sie dem Schauspieler so ausnehmend gut zu Gesicht steht. Doch da ist mehr: In einer Phase der Hilflosigkeit und Isolation verhalf der Bart seinem Träger zu einem Neuanfang, öffnete Türen, wo das Virus sie verschlossen hatte.