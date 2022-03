Der Osterzirkus kommt nach Münster

„The Show must go on“: Unter diesem Motto gastiert der Osterzirkus in diesem Jahr am Aasee. Gäste dürfen sich laut einer Ankündigung auf atemberaubende Akrobatik freuen.

Der „Münsteraner Osterzirkus“ gastiert vom 7. bis 18. April am Aasee. Unter dem Motto „The Show must go on“ präsentiert er ein Programm mit internationalen Artisten. Der Weihnachtszirkus hatte das Gastspiel 2021/22 auf dem Schlossplatz wegen der damaligen Corona-Situation absagen müssen und kommt jetzt zu Ostern nach Münster. Das Publikum darf sich auf eine Show freuen, die faszinieren und begeistern wird, heißt es in der Ankündigung.

Unter anderem im Programm: Bennet und Julia aus Ungarn mit atemberaubender Luft- und Handstand-Akrobatik, Equilibristik mit Daniel Hochsteiner, einem der schnellsten Tempo-Tennis-Jongleure der Welt, Zirkusdirektor Kalli Köllner mit einer Messer-Werf-Show und einem Stuhlbalance-Act, Familie Navratil als Musical-Clowns.

Zahlreiche Termine rund um Ostern

Das und vieles mehr erwartet die Besucher im Osterzirkus am Platz am Aasee unweit des Mövenpick-Hotels an der Annette-Allee. Die Termine: 7. April, 8. April und 9. April um 19 Uhr, 10. April um 17 Uhr, 15. April um 17 Uhr, 16. April um 19 Uhr, 17. April und 18. April jeweils um 17 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene ab 36,85 Euro, Kinder ab 24,35 Euro. Vorverkauf online unter www.eventim.de/eventseries/ muensteraner-osterzirkus-3081942/ oder ab 7. April an der Zirkuskasse.

Die gekauften Tickets der Weihnachtsshow behalten ihre Gültigkeit und können bei freier Terminwahl für das Ostergastspiel umgebucht werden, heißt es darüber hinaus in der Ankündigung des Zirkus. Ticketkäufer werden gebeten, sich an die jeweiligen Vorverkaufs-Stellen wegen der Ticketumbuchung zu wenden.

Im Zirkuszelt gelten Corona-Regeln

Ticketkäufer, die im Besitz ihrer Tickets sind, können diese spätestens zwei Tage vor der gewünschten Vorstellung telefonisch unter 0163/2 13 50 76 umbuchen. Die Tickets sind zur Vorstellung mitzubringen.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich nach Angaben der Veranstalter „sicher sein, dass alle gültigen Corona-Schutzauflagen erfüllt und umgesetzt werden“.

Der Veranstalter bittet die Besucher, sich tagesaktuell zu informieren und ihren Beitrag zur Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zu leisten.