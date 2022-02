Der Preisschock bei den Verbrauchern sitzt tief

Seit dem Herbst 2021 befindet sich Ute Tinnen, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale in Münster, nach eigenem Bekunden in einer „Ausnahmesituation“. Täglich erreichen sie im Durchschnitt zwischen 15 bis 20 Anfragen wegen steigender Strom- und Gaspreise.

In einem Pressegespräch am Dienstag versuchte sie, einmal näher aufzudröseln, was die Münsteranerinnen und Münsteraner diesbezüglich derzeit umtreibt. Denn nicht alle Problemlagen seien identisch, so Tinnen.

Wenn die Stromversorgung plötzlich eingestellt wird

Problem Nummer 1: Sehr kurzfristig wurden viele Verbraucher über steigende Preise informiert. Als abschreckendes Beispiel stellte Tinnen den Brief eines Berliner Versorgers vor, datiert auf den 28. Dezember 2021, in dem zum 1. Januar 2022 eine Anhebung angekündigt wurde. „Der Brief ging den Betroffenen erst nach der Preiserhöhung zu.“ Das sei unrechtmäßig, weil ein Vorlauf von einem Monat vorgeschrieben sei.

Die soziale Sprengkraft der hohen Energiepreise

Nach Auskunft von Simone Weinke, Schuldnerberaterin der Verbraucherzentrale, werden die hohe Energiepreise dann ihre soziale Sprengkraft entfalten, wenn die Jahresabrechnungen ins Haus flattern und Nachzahlungen fällig werden. Gerade einkommensschwache Haushalte hätten diesen Puffer nicht, „da jeder Euro verplant ist.“

Unter dem Motto „Energiekosten steigen – Das ist jetzt zu tun!“ läuft aktuell eine Informationskampagne der Verbraucherzentrale mit zahlreichen Online-Vorträgen. Infos gibt es auf der Homepage der Verbraucherzentrale.